Le capitaine du Sporting critique sévèrement un Arsenal « ennuyeux »

Morten Hjulmand n’a pas fait dans la dentelle après le match de Ligue des champions entre le Sporting Lisbonne et Arsenal. Au coup de sifflet final, le capitaine portugais a critiqué la manière de jouer des Gunners, estimant que leur performance n’offrait rien de spectaculaire pour un public neutre.

Les Gunners se sont pourtant qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive en préservant leur avantage acquis à l’aller (1-0), grâce à un match nul et vierge au retour. Bien que l’équipe de Mikel Arteta se soit qualifiée, la rencontre s’est révélée globalement terne, avec un total de buts attendus (xG) de seulement 0,93, le plus faible de la compétition cette saison. Le xG, indicateur statistique qui évalue la probabilité qu’un tir se transforme en but à partir de données historiques, confirme ainsi le manque de danger devant le but.

Le Sporting a bien eu sa meilleure occasion, Geny Catamo frappant le poteau, mais le champion portugais n’a jamais trouvé son rythme, le match étant constamment haché par les ralentissements tactiques des Londoniens.

Le milieu de terrain, parfois évoqué pour un transfert en Premier League, n’a pas caché sa frustration : « Si j’étais un spectateur neutre, ce n’est pas ainsi que le Sporting voudrait se montrer. Nous voulons marquer, créer des occasions, et nous ne l’avons pas fait. »

Il a qualifié l’équipe d’Arteta de « simplement ennuyeuse » et a critiqué son attitude défensive. « Pendant le match, j’ai ressenti de nombreuses interruptions, surtout lors des reprises de jeu, et cela fait perdre beaucoup de temps. Quand nous avons trouvé notre rythme, nous avons créé beaucoup d’occasions, surtout en première mi-temps. Mais au final, pour être honnête, nous n’en avons pas créé assez pour remporter le match. »

Dimanche, Arsenal disputera un match à l'extérieur décisif contre Manchester City ; une défaite permettrait à l'équipe locale de réduire l'écart à seulement trois points, avec une rencontre en moins. De son côté, le Sporting fait son retour en Liga Portugal avec un match à domicile contre le Benfica de José Mourinho.