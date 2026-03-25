L'intérêt du Borussia Dortmund pour Jadon Sancho semble avéré. Le président du club, Hans-Joachim Watzke, en particulier, serait déterminé à recruter l'ancienne star. Cependant, selon le journal Bild, le BVB poserait apparemment plusieurs conditions à l'ailier s'il décidait de revenir au Westfalenstadion – et celles-ci sont loin d'être anodines.
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Le BVB impose deux conditions claires à Jadon Sancho pour son transfert cet été
Contrairement à ce qui est désormais courant dans le monde du football, la direction du BVB ne souhaite en effet pas verser de prime à Sancho, qui serait libre de tout contrat cet été. Au vu des performances de l'Anglais ces dernières années, on s'attend à Dortmund à ce que le joueur de 26 ans accepte cette décision avec humilité.
Selon la volonté des dirigeants du BVB, cette nouvelle modestie de l'Anglais devrait également s'étendre à son salaire. Le joueur, qui compte 23 sélections avec les Three Lions et qui, selon certaines informations, gagnerait actuellement environ 15 millions d'euros par an, devrait donc revoir ses prétentions salariales nettement à la baisse. Il ne pourrait pas espérer plus de cinq millions d'euros, plus les primes, à Dortmund.
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Sancho ne répond pas aux attentes
Sancho avait rejoint le deuxième du classement de la Bundesliga en 2017 après avoir quitté le centre de formation de Manchester City, et s'était imposé comme titulaire à partir de 2018, avant de rejoindre Manchester United en 2021 pour 85 millions d'euros. Mais Sancho n'a jamais vraiment trouvé ses marques chez les Red Devils. À l'hiver 2024, il est revenu au BVB pour six mois en prêt.
Par la suite, ManUnited l'a prêté pour un an au FC Chelsea. Pour la dernière année de son contrat, le troisième de la Premier League l'a envoyé à Aston Villa, où il totalise un but et trois passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues. À titre de comparaison : en 158 matchs pour Dortmund, Sancho a inscrit 53 buts et délivré 67 passes décisives.
Jadon Sancho : ses statistiques avec le Borussia Dortmund
Jeux
158
Buts
53
Passes décisives
67
Cartons jaunes
7
Cartons rouges
0