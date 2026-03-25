Le BVB impose deux conditions claires à Jadon Sancho pour son transfert cet été

Contrairement à ce qui est désormais courant dans le monde du football, la direction du BVB ne souhaite en effet pas verser de prime à Sancho, qui serait libre de tout contrat cet été. Au vu des performances de l'Anglais ces dernières années, on s'attend à Dortmund à ce que le joueur de 26 ans accepte cette décision avec humilité.

Selon la volonté des dirigeants du BVB, cette nouvelle modestie de l'Anglais devrait également s'étendre à son salaire. Le joueur, qui compte 23 sélections avec les Three Lions et qui, selon certaines informations, gagnerait actuellement environ 15 millions d'euros par an, devrait donc revoir ses prétentions salariales nettement à la baisse. Il ne pourrait pas espérer plus de cinq millions d'euros, plus les primes, à Dortmund.