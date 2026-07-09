Selon Fabrizio Romano, le Barça est le seul club pour lequel le joueur de 24 ans accepterait de quitter le BVB cet été. Les Catalans attendent désormais une réponse de Dortmund. D’après Marca, un accord complet sur les modalités du contrat aurait déjà été trouvé entre Adeyemi et les Blaugrana. Selon Bild, le BVB réclamerait un montant fixe de 40 millions d’euros, susceptible de grimper à 50 millions grâce à des bonus. Sky ajoute que Dortmund espère dégager une plus-value de 33 millions sur le joueur, acheté 30 millions à Salzbourg en 2022.

Selon Bild, les discussions pour une prolongation au-delà de 2027, menées avec l’agent Jorge Mendes, sont « vouées à l’échec » tant les exigences des deux parties restent éloignées. Adeyemi, qui perçoit actuellement environ 6,5 millions d’euros par an, aurait réclamé plus de dix millions ainsi qu’une clause de départ en cas de prolongation.

Des exigences auxquelles les dirigeants du BVB ne semblent guère disposés à répondre pleinement, en raison des fluctuations notables dans les performances du joueur, qui compte onze sélections en équipe nationale. Selon un article récent du Ruhr Nachrichten, des « tensions » auraient surgi ces dernières semaines au sein de la direction du BVB, les négociations avec Adeyemi étant au point mort.