Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a soumis une offre officielle au Borussia Dortmund pour recruter l’ailier offensif fulgurant. Le spécialiste du mercato n’a pas précisé le montant, mais selon Sky, les Catalans n’auraient proposé que 20 millions d’euros au BVB pour Adeyemi. Une proposition que les « Noir et Jaune » devraient logiquement rejeter.
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Le BVB devrait refuser avec gratitude cette offre du FC Barcelone, qui proposerait une indemnité de transfert dérisoire pour Karim Adeyemi
Selon Fabrizio Romano, le Barça est le seul club pour lequel le joueur de 24 ans accepterait de quitter le BVB cet été. Les Catalans attendent désormais une réponse de Dortmund. D’après Marca, un accord complet sur les modalités du contrat aurait déjà été trouvé entre Adeyemi et les Blaugrana. Selon Bild, le BVB réclamerait un montant fixe de 40 millions d’euros, susceptible de grimper à 50 millions grâce à des bonus. Sky ajoute que Dortmund espère dégager une plus-value de 33 millions sur le joueur, acheté 30 millions à Salzbourg en 2022.
Selon Bild, les discussions pour une prolongation au-delà de 2027, menées avec l’agent Jorge Mendes, sont « vouées à l’échec » tant les exigences des deux parties restent éloignées. Adeyemi, qui perçoit actuellement environ 6,5 millions d’euros par an, aurait réclamé plus de dix millions ainsi qu’une clause de départ en cas de prolongation.
Des exigences auxquelles les dirigeants du BVB ne semblent guère disposés à répondre pleinement, en raison des fluctuations notables dans les performances du joueur, qui compte onze sélections en équipe nationale. Selon un article récent du Ruhr Nachrichten, des « tensions » auraient surgi ces dernières semaines au sein de la direction du BVB, les négociations avec Adeyemi étant au point mort.
- Getty Images Sport
Adeyemi formule une exigence auprès du BVB lors des négociations : « J'ai reçu un signal clair de la part du club »
Adeyemi avait lui-même qualifié ces événements de « fables » début juin.
« Je ne suis en principe presque jamais les médias. Mais on m’envoie sans cesse des articles ou des déclarations faisant état de discussions ou de négociations au point mort – notamment en raison de prétendues exigences salariales qui, malheureusement, n’ont pas été présentées correctement », a-t-il déclaré dans une interview accordée au WAZ.
« J’ai très souvent affiché mon attachement au Borussia Dortmund et j’ai toujours souligné ce que j’apprécie dans ce club et à quel point je m’y investis corps et âme. » Arrivé en 2022 en provenance du RB Salzbourg, Adeyemi se voit bien rester au club, mais il n’exclut pas un départ.
« Ce qui m’importe avant tout, c’est de recevoir un signal clair de la part du club – quelle que soit la décision finale », a-t-il ajouté : « Si on me dit franchement quels sont les projets, je l’accepterai toujours. La vie continue, ma carrière est encore très longue et j’ai encore beaucoup de projets. »
- AFP
Au Borussia Dortmund, sous les ordres de Niko Kovac, Karim Adeyemi n’est plus un titulaire indiscutable depuis longtemps.
Depuis les révélations sur des négociations houleuses et les déclarations d’Adeyemi, un départ de l’ailier cet été paraît hautement probable. Le Borussia Dortmund ne peut se permettre de laisser filer un joueur de ce calibre sans indemnité dans un an.
Pourtant, l’ailier n’était plus un titulaire indiscutable sous les ordres de Niko Kovac : 28 apparitions en Bundesliga pour une moyenne de 42 minutes par match, et seulement quatre buts toutes compétitions confondues en 2026.
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