Le BVB devrait le « suivre de près » : un international argentin va-t-il remplacer Niklas Süle ?

Les rumeurs concernant l'intérêt du BVB pour Senesi ont fait surface pour la première fois en février. À l'époque, on disait également que plusieurs autres clubs de renom avaient manifesté leur intérêt pour ce défenseur robuste. Parmi eux figuraient la Juventus Turin, l'AS Rome, Brighton & Hove Albion, le Chelsea FC, l'Everton FC et Crystal Palace.

Senesi a été formé dans son pays natal, au San Lorenzo, avant de tenter l'aventure européenne en 2019. Il avait alors été recruté par le Feyenoord, en Eredivisie, pour un montant de sept millions d'euros. En 2022, il a rejoint Bournemouth pour 15 millions d'euros.

En 2022, Senesi a également fait ses débuts en équipe nationale argentine. Après avoir été écarté pendant des années par le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, il a fait son retour l'automne dernier et a disputé son deuxième match international en octobre : lors du match amical contre le Venezuela, il a joué l'intégralité des 90 minutes.

Selon Bild, Senesi n'est toutefois pas le seul candidat pour la défense de Dortmund : Joane Gadou (19 ans), joueur de l'équipe junior française évoluant au RB Salzbourg, aurait également suscité de l'intérêt.