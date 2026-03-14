Les rumeurs concernant l'intérêt du BVB pour le joueur international argentin Marcos Senesi, qui évolue au sein du club anglais de première division AFC Bournemouth, reprennent de plus belle. Selon Sky et le Bild, le défenseur serait « suivi de près » par des représentants du Borussia Dortmund.
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Le BVB devrait le « suivre de près » : un international argentin va-t-il remplacer Niklas Süle ?
Senesi est à l'aise au cœur de la défense et pourrait ainsi occuper un poste qui est devenu crucial au vu des récents événements au BVB : tout d'abord, Aaron Anselmino a été rappelé prématurément au FC Chelsea en janvier. Il y a quelques jours, le capitaine Emre Can s'est déchiré le ligament croisé et vendredi, les Noir et Jaune ont annoncé que le contrat de Niklas Süle, qui arrive à échéance, ne serait pas prolongé. De plus, on ne sait toujours pas si Nico Schlotterbeck (sous contrat jusqu'en 2027) s'engagera à long terme avec le Borussia ou s'il cherchera à être transféré cet été.
Il est donc considéré comme acquis que Dortmund recrutera au moins un défenseur central pour la saison à venir. Senesi serait un choix séduisant à plusieurs égards : d'une part, le joueur de 28 ans sera libre de tout transfert cet été, son contrat avec les Cherries arrivant à expiration. Senesi est un titulaire indiscutable et compte cette saison 28 apparitions pour le neuvième du classement de la Premier League, au cours desquelles il a délivré quatre passes décisives.
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Marcos Senesi a quitté Feyenoord pour rejoindre Bournemouth en 2022
Les rumeurs concernant l'intérêt du BVB pour Senesi ont fait surface pour la première fois en février. À l'époque, on disait également que plusieurs autres clubs de renom avaient manifesté leur intérêt pour ce défenseur robuste. Parmi eux figuraient la Juventus Turin, l'AS Rome, Brighton & Hove Albion, le Chelsea FC, l'Everton FC et Crystal Palace.
Senesi a été formé dans son pays natal, au San Lorenzo, avant de tenter l'aventure européenne en 2019. Il avait alors été recruté par le Feyenoord, en Eredivisie, pour un montant de sept millions d'euros. En 2022, il a rejoint Bournemouth pour 15 millions d'euros.
En 2022, Senesi a également fait ses débuts en équipe nationale argentine. Après avoir été écarté pendant des années par le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, il a fait son retour l'automne dernier et a disputé son deuxième match international en octobre : lors du match amical contre le Venezuela, il a joué l'intégralité des 90 minutes.
Selon Bild, Senesi n'est toutefois pas le seul candidat pour la défense de Dortmund : Joane Gadou (19 ans), joueur de l'équipe junior française évoluant au RB Salzbourg, aurait également suscité de l'intérêt.
Les transferts record du BVB
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Ousmane Dembélé Attaque Stade Rennais 2016 35,5 millions d'euros Sébastien Haller Attaque Ajax Amsterdam 2022 31 millions d'euros Mats Hummels Défense FC Bayern 2019 30,5 millions d'euros Jobe Bellingham Milieu de terrain AFC Sunderland 2025 30,5 millions d'euros Jude Bellingham Milieu de terrain Birmingham City 2020 30,15 millions d'euros