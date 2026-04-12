Le BVB affronte des difficultés bien plus sérieuses que de simples sifflets, certes compréhensibles, à l’encontre de Nico Schlotterbeck

« Le champion d’Allemagne n’est pas encore connu », a déclaré Niko Kovac jeudi dernier, car mathématiquement, tout reste possible, en haut comme en bas du classement. Réaliste avant tout, l’entraîneur n’est pas un rêveur : il ne suggérait pas que le Bayern pouvait encore être rattrapé.
Il ne voulait pas non plus suggérer que la qualification pour la Ligue des champions, que le BVB n’a pas encore assurée mathématiquement après sa défaite contre Leverkusen, pourrait encore être compromise. Son objectif était avant tout d’éviter tout relâchement chez ses joueurs, comme celui constaté contre Leverkusen – et déjà aperçu face au VfB Stuttgart et au Hambourg SV.
L’une des plus grandes réussites de Niko Kovac cette saison est d’avoir étouffé, dès son apparition, tout débat sur la mentalité, un sujet souvent paralysant à Dortmund. Si le jeu de possession a parfois manqué d’inspiration, le technicien a inculqué à son groupe une mentalité de combattant, capable de surmonter les obstacles. Or, malgré des résultats jusqu’ici flatteurs, cette force semble s’être diluée. Un nouveau faux pas samedi prochain contre le TSG Hoffenheim pourrait ainsi offrir le titre au Bayern avec plusieurs journées d’avance.
Bien sûr, les Borussen peuvent se moquer de la date du prochain sacre bavarois. Mais si ce BVB veut vraiment porter l’empreinte de Niko Kovac, il doit aborder le déplacement à Hoffenheim avec la même ferveur qu’il a mise, samedi dernier, à réprimander les supporters ayant sifflé Nico Schlotterbeck.