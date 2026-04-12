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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

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Le BVB affronte des difficultés bien plus sérieuses que de simples sifflets, certes compréhensibles, à l’encontre de Nico Schlotterbeck

Bundesliga
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Opinion
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
N. Kovac
N. Schlotterbeck

Après la défaite 0-1 contre le Bayer Leverkusen, joueurs et dirigeants du BVB se focalisent surtout sur les sifflets isolés adressés à Nico Schlotterbeck. Il est certes louable de leur part de serrer les rangs et de défendre le défenseur. Mais, en procédant ainsi, ils occultent le fait que la baisse de motivation au sein de l’équipe prend désormais des proportions inquiétantes.

Après la défaite 0-1 contre le Bayer Leverkusen, joueurs et dirigeants du Borussia Dortmund ont publiquement défendu Nico Schlotterbeck, fustigeant les sifflets isolés entendus à l’annonce de son nom dans le onze de départ et durant la rencontre. 

Une réaction aussi prévisible qu’indispensable, car toute autre attitude aurait été contre-productive. Resserrer les rangs de façon ostentatoire, afficher une unité de façade et protéger Schlotterbeck en tant que groupe, ou « en tant que Borussiens », selon les mots de l’entraîneur Niko Kovac, constitue une chose. 

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    La condamnation des sifflets – isolés et, du point de vue des supporters, tout à fait compréhensibles – s’est avérée excessivement sévère (« Ce n’est pas correct », a déclaré le directeur général Carsten Cramer ; « Une aberration », a estimé le défenseur Waldemar Anton). Elle a aussi occulté des sujets bien plus importants qui méritaient d’être longuement discutés cet après-midi-là.

    Car les Borussen sont en train de laisser filer cette saison. 

    Certes, le BVB occupe toujours la deuxième place du classement : il n’a concédé que deux défaites en Bundesliga, contre le futur champion bavarois et, plus récemment, face au Bayer Leverkusen, déjà croisé en Coupe. Si le spectacle n’a pas toujours été au rendez-vous, les résultats et la fameuse mentalité du groupe ont répondu présent. La défaite contre le Bayer Leverkusen, en lutte pour la Ligue des champions, n’y change rien. Il est compréhensible que l’équipe, confrontée à un classement de Bundesliga figé depuis des semaines – le FC Bayern est hors d’atteinte, mais RB Leipzig et le VfB Stuttgart aussi –, ne se batte plus avec la dernière énergie pour éviter une défaite imminente. 

    Néanmoins, un bémol de taille persiste : la baisse de tension au sein de l’effectif prend des proportions préoccupantes. 


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  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Face au VfB Stuttgart puis au HSV, le BVB a dû son salut à ses « super-subs ».

    La semaine dernière à Stuttgart, le BVB n’a affiché l’intention, jusqu’aux arrêts de jeu, que de viser un match nul 0-0 ; l’équipe ne semblait même pas vouloir l’emporter. Le 2-0 final, flatteur, ne doit son existence qu’aux entrants Karim Adeyemi, Julian Brandt et Fabio Silva, passeurs décisifs puis buteurs, ont su se battre pour gagner du temps de jeu. Avec succès : les deux hommes étaient titulaires contre Leverkusen, et Brandt, au moins, a été l’un des meilleurs joueurs du 0-1.

    Déjà, lors du 3-2 face au Hambourg SV juste avant la trêve internationale, alors que le score était de 0-2, l’équipe avait moins bénéficié d’une amélioration collective que des entrées décisives de Ramy Bensebaini et Fabio Silva, deux « supers subs » activés par Niko Kovac.

    Contre Leverkusen, les Borussen ont bien entamé la rencontre et ont même dominé territorialement sans pour autant se créer de véritables occasions dans la surface. Après l’ouverture du score, toutefois, aucune réaction notable n’a été observée en seconde période, bien au contraire. Il est à noter que les deux virages, ayant cessé de soutenir l’équipe suite à une urgence médicale en tribune, ont plongé le stade dans un calme inhabituel ; cette atmosphère semblait davantage troubler les joueurs du BVB que les sifflets précédemment adressés à Schlotterbeck, lequel a pourtant livré une performance correcte. Mais cela n’est qu’une parenthèse. 

  • BVB : Dortmund a-t-il vraiment l'empreinte d'une équipe de Niko Kovac ?

    « Le champion d’Allemagne n’est pas encore connu », a déclaré Niko Kovac jeudi dernier, car mathématiquement, tout reste possible, en haut comme en bas du classement. Réaliste avant tout, l’entraîneur n’est pas un rêveur : il ne suggérait pas que le Bayern pouvait encore être rattrapé.

    Il ne voulait pas non plus suggérer que la qualification pour la Ligue des champions, que le BVB n’a pas encore assurée mathématiquement après sa défaite contre Leverkusen, pourrait encore être compromise. Son objectif était avant tout d’éviter tout relâchement chez ses joueurs, comme celui constaté contre Leverkusen – et déjà aperçu face au VfB Stuttgart et au Hambourg SV. 

    L’une des plus grandes réussites de Niko Kovac cette saison est d’avoir étouffé, dès son apparition, tout débat sur la mentalité, un sujet souvent paralysant à Dortmund. Si le jeu de possession a parfois manqué d’inspiration, le technicien a inculqué à son groupe une mentalité de combattant, capable de surmonter les obstacles. Or, malgré des résultats jusqu’ici flatteurs, cette force semble s’être diluée. Un nouveau faux pas samedi prochain contre le TSG Hoffenheim pourrait ainsi offrir le titre au Bayern avec plusieurs journées d’avance.

    Bien sûr, les Borussen peuvent se moquer de la date du prochain sacre bavarois. Mais si ce BVB veut vraiment porter l’empreinte de Niko Kovac, il doit aborder le déplacement à Hoffenheim avec la même ferveur qu’il a mise, samedi dernier, à réprimander les supporters ayant sifflé Nico Schlotterbeck. 

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