Le bourreau du Real Madrid courtise Mbappé

La course au titre de meilleur buteur de la Liga s'est considérablement intensifiée après le doublé de Fédat Moriki lors de la victoire 3-0 de Majorque face à Rayo Vallecano, en 31^e journée.

L’attaquant a d’abord ouvert le score à la 36^e minute avant d’ajouter un deuxième but quatre minutes plus tard.

Jean Vergili a ensuite scellé le score en inscrivant le troisième but à la 65^e minute, permettant à son équipe d’atteindre 34 points et de pointer à la 15^e place.

L’avant-centre avait déjà offert la victoire à son équipe lors de la précédente journée face au Real Madrid (2-1).

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