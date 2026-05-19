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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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Le bilan de la saison du BVB : quatre véritables déceptions et un grand gagnant

Bundesliga
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Borussia Dortmund

Au terme d’une saison complète, quatre joueurs du BVB n’ont pas répondu aux attentes. En revanche, un avant s’est distingué comme le grand gagnant de la phase retour. Voici le bilan de la saison pour le Borussia Dortmund.

Après 47 matches officiels, le Borussia Dortmund entame sa trêve estivale. Sous la houlette de l'entraîneur Niko Kovac, le BVB a remporté 28 rencontres et en a perdu dix, avec un ratio buts marqués/buts encaissés de 98 à 59. En Bundesliga, les Westphaliens ont décroché haut la main la deuxième place. Leur élimination précoce en barrages de la Ligue des champions ainsi qu'en huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne a toutefois terni ce bilan. Le bilan des joueurs noir et jaune.

Remarque : les joueurs ayant disputé moins de 600 minutes de jeu ne reçoivent pas de note.

  • KobelGetty Images

    BVB, gardien : Gregor Kobel

    47 matchs officiels, 57 buts encaissés seulement, 18 clean sheets : le gardien suisse a disputé le plus grand nombre de minutes de l’effectif et a maintenu un niveau de performance très élevé tout au long de la saison. Le gardien a multiplié les arrêts décisifs, parfois spectaculaires, et a même brillé lors de la séance de tirs au but en Coupe à Francfort. Seule une passe inutile à Fribourg, entraînant l’exclusion de Jobe Bellingham, est venue assombrir son bilan. Note : 2.

    Matchs : 47

    Minutes jouées : 4 260

    Buts encaissés : 57

    Clean sheets : 18

    • Publicité
  • Nico SchlotterbeckGetty Images

    BVB, défense : Nico Schlotterbeck

    Le défenseur central a fait son retour en septembre après plusieurs mois d’absence pour blessure, et il a disputé ses premiers matchs comme s’il n’était jamais parti. Il a ensuite manqué de régularité, se retrouvant impliqué dans plusieurs buts encaissés, et l’inquiétude liée à son avenir incertain s’est fait sentir. Dans l’ensemble, il a livré des performances correctes, mais il possède encore une marge de progression notable. Néanmoins, ses cinq buts cette saison constituent un record personnel. Note : 3

    Matchs : 37

    Minutes jouées : 3 290

    Buts : 5

    Passes décisives : 2

  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    BVB, défense : Julian Ryerson

    Le Norvégien n’a pas trouvé le chemin des filets, mais il a délivré pas moins de 18 passes décisives. Il en a même réussi 15 en Bundesliga : seuls Michael Olise (22) et Luiz Diaz (17), tous deux du Bayern, font mieux. Son éthique de travail et son esprit combatif restent irréprochables. Sur la scène internationale, en revanche, ses limites ont parfois été exposées. Note : 2,5.

    Matchs : 42

    Minutes : 3 067

    Buts : 0

    Passes décisives : 18

  • Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, défense : Daniel Svensson

    Lors de la phase aller, le Suédois a enchaîné les matchs sans interruption et termine avec le troisième plus grand nombre de minutes jouées au sein de l’effectif. Il se distingue par un travail défensif remarquable et une discipline tactique irréprochable. En revanche, son impact offensif reste trop limité. En 2026, ses performances ont davantage été marquées par les ombres que par les lumières ; il devra donc élever son niveau. Note : 4.

    Matchs : 45

    Minutes jouées : 3 462

    Buts : 4

    Passes décisives : 2

  • 1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, défense : Waldemar Anton

    L’ancien joueur de Stuttgart est le deuxième joueur ayant totalisé le plus de minutes et a livré de nombreuses performances irréprochables. Ce n’est pas Schlotterbeck, mais Anton qui est le pilier de la défense de Dortmund. Il défend avec acharnement, fait preuve d’une grande vigilance et se jette sur tous les ballons. C’est exactement ce qu’on attendait de lui. Note : 2.

    Matchs : 44

    Minutes jouées : 3 927

    Buts : 3

    Passes décisives : 0

  • Borussia Dortmund v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    BVB, défense : Aaron Anselmino

    Prêté par le FC Chelsea, le jeune joueur, alors sans expérience de la compétition, avait fait des débuts prometteurs avant de disparaître des terrains pendant plusieurs semaines. De retour de blessure, Anselmino s’est immédiatement distingué par son agressivité mesurée, son intelligence dans les duels et une sérénité surprenante ballon au pied. À 20 ans, il laissait entrevoir un bel avenir, mais a dû quitter le club de manière inattendue : Chelsea, son club formateur, a activé la clause de rapatriement lors du mercato hivernal. Note : 2,5.

    Matchs : 10

    Minutes : 585

    Buts : 1

    Passes décisifs : 1

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-DORTMUNDAFP

    BVB, défense : Ramy Bensebaini

    Après des débuts laborieux à Dortmund, l’Algérien a rapidement trouvé ses marques et bouclé une saison plus qu’honorable. Bensebaini, reconnu comme l’un des meilleurs techniciens de l’effectif, a considérablement progressé dans son travail défensif. Ses passes en sortie de balle se révèlent généralement très solides. Juste derrière les attaquants Guirassy, Brandt, Beier et Adeyemi, il est le joueur ayant marqué le plus de buts pour le BVB. Note : 2,5.

    Matchs : 32

    Minutes jouées : 2 396

    Buts : 7

    Passes décisives : 3

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, défense : Luca Reggiani

    Entré dans l’équipe suite à une série de blessures, le jeune Italien s’est rapidement imposé, inscrivant même son premier but en Bundesliga dès sa quatrième sortie avant d’être récompensé par un premier contrat professionnel. Aligné comme piston droit dans une défense à trois, il a logiquement privilégié la prudence. Il a parfois nécessité les ajustements de son partenaire Anton, mais a globalement livré une performance solide. Note : 3,5.

    Matchs : 9

    Minutes : 603

    Buts : 1

    Passes décisifs : 0

  • Borussia Dortmund v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, défense : Emre Can

    Tout comme Schlotterbeck, le capitaine a manqué plusieurs mois en début de saison. Ensuite, les performances de Can ont été irrégulières, jusqu’à ce qu’il mette fin prématurément à son exercice en raison d’une rupture des ligaments croisés. Note : 3,5.

    Matchs : 16

    Minutes jouées : 980

    Buts : 3

    Passes décisives : 0

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, défense : Niklas Süle

    Les quatre saisons de Süle au Borussia se résument à une série de déceptions, entravées par une accumulation de blessures. Cette saison encore, le défenseur central a manqué 22 matchs officiels. Âgé de 30 ans, il annonce désormais mettre un terme à sa carrière. Note : 4,5.

    Matchs : 13

    Minutes jouées : 632

    Buts : 0

    Passes décisives : 1

  • Yan Couto of DortmundGetty Images

    BVB, défense : Yan Couto

    Le joueur qui avait posé problème l’année dernière a, selon ses propres dires, joint le geste à la parole lors de la phase aller et s’est nettement amélioré depuis. Si les duels défensifs ne sont toujours pas son point fort, il s’est investi et a réduit son nombre de ballons perdus. En seconde partie de saison, il n’a cependant pas pesé face à un Ryerson en pleine forme et a principalement occupé le banc. Il n’a donc pas encore justifié son transfert record de 25 millions d’euros. Ses six participations à des buts (passes décisives ou réalisations) demeurent toutefois honorables. Note : 4,5. Matchs : 27.

    Matchs : 27

    Minutes : 1501

    Buts : 3

    Passes décisives : 3

  • FC St. Pauli v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, défense : Filippo Mane

    En début de saison, le jeune homme de 20 ans a profité des absences de Schlotterbeck et de Can pour faire ses débuts professionnels en Coupe à Essen, où il a livré une performance honorable. Cinq jours plus tard, il a fait ses débuts en Bundesliga, provoqué un penalty en fin de match et reçu un carton rouge. Depuis, il a été mis de côté, avant que Reggiani ne lui soit préféré. Il évolue désormais avec l’équipe U23. Une situation amère pour lui. Pas de note.

    Matchs : 6

    Minutes jouées : 311

    Buts : 0

    Passes décisives : 0

  • Felix NmechaGetty Images

    BVB, milieu de terrain : Felix Nmecha

    International allemand, Nmecha a livré la meilleure saison de son passage au BVB, se distinguant par des performances constamment solides. Malgré quelques baisses de régime ponctuelles, il a globalement permis au milieu de terrain d’exercer un contrôle efficace grâce à sa maîtrise du ballon, ses accélérations et sa vision du jeu. Son indispensabilité s’est confirmée lors de son absence de plusieurs semaines en raison d’une blessure. Note : 2

    Matchs : 42

    Minutes : 3 137

    Buts : 5

    Passes décisives : 3

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, milieu de terrain : Jobe Bellingham

    Le jeune joueur venait de franchir un cap en quittant la deuxième division anglaise. Bellingham a souvent joué la prudence et a parfois manqué d’équilibre défensif. Point positif : il s’est progressivement amélioré, s’est imposé dans l’équipe et a finalement été titularisé à 29 reprises. Comme Ryerson, il n’a pas marqué. Note : 3,5.

    Matchs : 45

    Minutes jouées : 2 665

    Buts : 0

    Passes décisives : 4

  • Borussia Dortmund v Juventus FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    BVB, milieu de terrain : Julian Brandt

    Avec 15 participations à des buts en seulement 24 titularisations, le bilan de Brandt est solide ; seul Guirassy a inscrit plus de réalisations. Le BVB, qui n’a pas prolongé son contrat, devra compenser ces statistiques. Malgré son talent, il n’a pas affiché la régularité attendue pour sa septième saison, alternant le très bon et des prestations plus discrètes. Note : 2,5.

    Matchs : 41

    Minutes : 2 203

    Buts : 11

    Passes décisives : 4

  • Carney Chukwuemeka Dortmund 01202026(C)Getty Images

    BVB, milieu de terrain : Carney Chukwuemeka

    Son dossier présente des similitudes avec celui de Couto : un montant de transfert équivalent et un rendement tout aussi mesuré. Chukwuemeka n’a joué que 32 minutes par match en moyenne et n’a été titularisé qu’à dix reprises. Il a dû attendre mi-avril et un déplacement à Hoffenheim pour disputer son premier match complet en professionnel. Son manque de condition physique demeure le principal problème ; il doit absolument retrouver une régularité athlétique. Son potentiel, affirmé lors de sa participation à la Coupe du monde, reste incontestable, mais il s’est trop rarement exprimé. Note : 4,5. Matchs : 38.

    Matchs : 38

    Minutes jouées : 1 225

    Buts : 3

    Passes décisives : 2

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, milieu de terrain : Marcel Sabitzer

    Après une préparation estivale très mitigée, l’Autrichien a d’abord retrouvé une certaine solidité au milieu de terrain avant de rechuter rapidement. Compte tenu de son expérience et de son potentiel, on est en droit d’attendre davantage de ce joueur de 32 ans. Sabitzer reste trop souvent dans l’ombre et exerce peu d’influence sur le jeu. Note : 4,5.

    Matchs : 34

    Minutes jouées : 2 347

    Buts : 1

    Passes décisives : 4

  • Hamburger SV v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, milieu de terrain : Pascal Groß

    À 34 ans, Groß, qui figurait encore en 2024/25 parmi les joueurs de champ les plus utilisés et comptait 15 passes décisives à son actif, s’est retrouvé cantonné au rôle de remplaçant lors de la phase aller. Il n’a été titularisé que huit fois et, lorsqu’il jouait, il peinait à convaincre. Un premier semestre très décevant, qui l’a poussé à rejoindre son ancien club, Brighton, lors du mercato hivernal. Note : 4,5.

    Matchs : 16

    Minutes : 732

    Buts : 0

    Passes décisives : 2

  • Salih Özcan BVBgetty

    BVB, milieu de terrain : Salih Özcan

    Fait accompli : Özcan a mené son contrat à Dortmund à son terme. Non inscrit pour la Ligue des champions, le milieu de terrain a vu son transfert estival avorter, notamment en raison de blessures. Kovac lui avait promis davantage de temps de jeu en seconde partie de saison ; il n’en a finalement obtenu que 53 minutes. Le joueur s’en ira libre, sans indemnité de transfert. Pas de note.  

    Matchs : 12

    Minutes : 74

    Buts : 0

    Passes décisives : 0

  • KARIM ADEYEMI BORUSSIA DORTMUNDGetty Images

    BVB, attaque : Karim Adeyemi

    Meilleur artificier de Dortmund lors de la phase aller avec neuf participations à des buts, Adeyemi a connu un net déclin en 2026, au point d’être considéré comme le grand perdant de l’équipe. Il n’a été titularisé que six fois et a même manqué un mois en raison d’une blessure. Malgré tout, il reste le troisième meilleur buteur du club, à égalité avec Beier. Au vu de son potentiel et des attentes suscitées par la Coupe du monde, la seconde partie de saison a donc été décevante pour Adeyemi, déjà pointé pour des écarts de conduite sur et en dehors du terrain lors du premier semestre. Note : 4.

    Matchs : 39

    Minutes jouées : 1 836

    Buts : 10

    Passes décisives : 6

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, attaque : Serhou Guirassy

    L’an passé, Guirassy avait participé à 43 buts en 45 matchs. Cette saison, il en totalise 28 en 46 rencontres. Ses 22 buts représentent le double du total du deuxième meilleur buteur, Brandt. Il n’a pas fait mieux, en raison d’une longue période de disette au cours de laquelle il n’a inscrit qu’une seule réalisation en 13 matchs de Bundesliga. Il s’est aussi illustré négativement : polémique autour d’un penalty à Turin, refus de serrer la main à Kovac, langage corporel déplorable. Note : 2,5.

    Matchs : 46

    Minutes : 3 222

    Buts : 22

    Passes décisives : 6

  • Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    BVB, attaque : Maximilian Beier

    Le grand gagnant de la phase retour à Dortmund ! Avec six buts et sept passes décisives – et ce, bien qu'il joue rarement à son poste de prédilection (en duo d'attaquants ou en attaquant de soutien au centre) –, Beier aurait pu se hisser dans la sélection de la DFB pour la Coupe du monde. Récemment aligné plus souvent comme ailier gauche, le joueur de 23 ans s’est globalement bien adapté et a fait le job. Pour l’efficacité, il doit maintenir ce rythme. Note : 2,5.

    Matchs : 44

    Minutes : 2 736

    Buts : 10

    Passes décisives : 10

  • Fabio Silva Borussia Dortmund 2026Getty Images

    BVB, attaque : Fabio Silva

    Arrivé à Dortmund blessé, le nouvel attaquant a dû combler un retard important. Il n’a donc disputé que de courtes séquences de jeu. Malgré tout, son style plein d’énergie a montré qu’il pouvait devenir un atout pour l’équipe. Titulaire, il a toutefois manqué de puissance devant le but, ce qui l’a laissé muet pendant longtemps en championnat. Au total, sept passes décisives, c’est honorable, mais l’année prochaine il devra impérativement améliorer ses statistiques. Note : 3,5.

    Matchs : 39

    Minutes jouées : 1 181

    Buts : 3

    Passes décisives : 7

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB, attaque : Samuele Inacio

    « Il voit des choses que beaucoup ne perçoivent qu’à 30 ans », assure Kovac. Déjà auteur de prestations prometteuses, Inacio pourrait bien devenir un joueur d’exception et apporter un plus à l’équipe dès la saison prochaine. Très actif entre les lignes, l’Italien réalise un bon travail défensif et se projette dans les zones de finition. Avec un peu plus de précision, il aurait déjà pu inscrire trois ou quatre buts.

    Matchs : 7

    Minutes : 383

    Buts : 1

    Passes décisives : 0

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - DFB Cup: Round of 16Getty Images Sport

    Joueurs du BVB n’ayant pas disputé la moindre minute de jeu

    Au total, neuf joueurs ont été inclus dans l’effectif du BVB sans toutefois être alignés : les gardiens remplaçants Alexander Meyer (47 sélections), les défenseurs Yannik Lührs (deux), Danylo Krevsun (une) et Elias Benkara (trois), ainsi que les milieux de terrain Julien Duranville (cinq), Giovanni Reyna (une) et Mussa Kaba (une).

    Cole Campbell (16 minutes), Almugera Kabar (14) et Mathis Albert (2) ont chacun fait une brève apparition.