Le bilan de la saison du BVB : quatre véritables déceptions et un grand gagnant

Après 47 matches officiels, le Borussia Dortmund entame sa trêve estivale. Sous la houlette de l'entraîneur Niko Kovac, le BVB a remporté 28 rencontres et en a perdu dix, avec un ratio buts marqués/buts encaissés de 98 à 59. En Bundesliga, les Westphaliens ont décroché haut la main la deuxième place. Leur élimination précoce en barrages de la Ligue des champions ainsi qu'en huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne a toutefois terni ce bilan. Le bilan des joueurs noir et jaune.

Remarque : les joueurs ayant disputé moins de 600 minutes de jeu ne reçoivent pas de note.