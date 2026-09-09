Le Betis se moque de Mbappé et de son frère

La moquerie du Betis faisait référence à sa récente confrontation avec Kylian Mbappé, lorsque le club andalou s'était imposé face au Real Madrid sur le score d'un but à zéro lors de la quatrième journée de la Liga, la star du club madrilène ayant manqué un penalty dans les dernières minutes.

La rencontre entre le Betis et Lille a offert un festival de buts, puisque Ojeda a ouvert le score pour le club français, avant que Marc Bartra n'égalise, puis Alex Sandro a donné l'avantage au Betis en première période. Après la pause, Bartra est revenu inscrire son deuxième but, avant que Cyle Larin n'assure la victoire du club espagnol sur le score de 3-2.

Le club andalou se prépare à affronter Porto lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, le 14 octobre au stade Benito Villamarín, à Séville.

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