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Le Betis se moque de Mbappé et de son frère

Real Madrid vs Inter
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Ligue des Champions
Lille vs Bétis Séville
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Bétis Séville
E. Mbappe
Kylian Mbappé
Espagne
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France

Terreur familiale

Le Real Betis a battu le club français de Lille, mais il a également profité des événements du match pour adresser un message ironique à Kylian Mbappé, après l'expulsion de son frère cadet Ethan lors d'une rencontre de la Ligue des champions.

Le Betis a dominé Lille sur le score de 3-2, mardi, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, dans un match marqué par l'expulsion d'Ethan Mbappé, âgé de 19 ans, durant la seconde période.

  • Le compte officiel du club espagnol a publié sur la plateforme X un message moqueur qui disait : « Chaque fois qu'un membre de la famille Mbappé entend le mot Real Betis », en y joignant une image moqueuse et célèbre de l'acteur Willem Dafoe tirée du film « At Eternity's Gate ».

    Ethan Mbappé a reçu un carton rouge à la 56e minute, mettant ainsi fin de manière cruelle à sa première apparition européenne, après être passé en seulement 44 minutes de passeur décisif sur le premier but de Lille à laisser son équipe en infériorité numérique alors qu'elle cherchait à revenir dans le match.



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  • Un penalty manqué et une expulsion

    La moquerie du Betis faisait référence à sa récente confrontation avec Kylian Mbappé, lorsque le club andalou s'était imposé face au Real Madrid sur le score d'un but à zéro lors de la quatrième journée de la Liga, la star du club madrilène ayant manqué un penalty dans les dernières minutes.

    La rencontre entre le Betis et Lille a offert un festival de buts, puisque Ojeda a ouvert le score pour le club français, avant que Marc Bartra n'égalise, puis Alex Sandro a donné l'avantage au Betis en première période. Après la pause, Bartra est revenu inscrire son deuxième but, avant que Cyle Larin n'assure la victoire du club espagnol sur le score de 3-2.

    Le club andalou se prépare à affronter Porto lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, le 14 octobre au stade Benito Villamarín, à Séville.

    À lire aussi : Vidéo : le paradoxe de Mbappé et de son frère lors d'une soirée de Ligue des champions, du sommet de la réussite à l'effondrement


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