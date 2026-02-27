Le Benfica critiqué pour sa réaction « douloureuse » à la polémique raciste impliquant Gianluca Prestianni et Vinicius Jr, l'ancien capitaine affirmant que le club est confronté à une « crise morale »

Pour Luisao, la question dépasse largement le cadre d'un simple match ou d'un différend isolé entre deux joueurs ; elle représente un changement fondamental dans la ligne de conduite éthique du club. Arrivé à Luz en 2003, à une période où le club connaissait d'énormes difficultés sportives, l'ancien défenseur central a contribué à reconstruire l'équipe, qui a finalement remporté six titres de Primeira Liga. Il a fait remarquer que, même si le club avait déjà été confronté à d'énormes défis sportifs par le passé, la situation actuelle représentait quelque chose de bien plus préjudiciable à son identité fondamentale et à ses valeurs humaines de longue date.

Un aspect particulièrement incendiaire de la défense officielle du Benfica a été sa décision d'invoquer le nom de l'icône du football portugais Eusebio pour détourner les accusations de racisme. La déclaration du club suggérait que ses valeurs fondamentales, symbolisées par le légendaire attaquant, rendaient pratiquement impossible toute association de l'institution à un comportement discriminatoire. Cette tactique de relations publiques a profondément irrité Luisao, qui l'a considérée comme une manipulation irrespectueuse d'une figure vénérée afin d'éviter toute responsabilité et de protéger un joueur qu'il estime mentir.

« L'utilisation de l'image d'Eusébio, notre plus grande légende, comme bouclier censé protéger le club de toute faille dans la lutte contre le racisme était, pour le moins, douloureuse, tout comme les nombreuses tentatives visant à discréditer la victime », a-t-il ajouté.

« Douloureux parce que Benfica a toujours été plus grand que n'importe quelle circonstance, n'importe quel joueur, manager ou moment. Il s'est toujours présenté comme une institution de valeurs, à dimension humaine et dotée d'une responsabilité historique. C'est ainsi que j'ai appris et que j'ai vécu dès mon arrivée à Luz en 2003, alors que le club traversait l'une de ses plus grandes crises sportives.

Aujourd'hui, cependant, nous traversons une crise d'un autre genre, bien pire, car elle est morale, et elle soulève inévitablement des questions pour moi : de quel côté sommes-nous ? Et, plus important encore, de quel côté sommes-nous ? Que défendons-nous dans nos vies ? Voulons-nous vraiment affronter le problème de front, ou souhaitons-nous simplement le balayer sous le tapis ? »