Le Bayern Munich s'intéresse à un jeune joueur du Benfica, l'offre pour le défenseur latéral du Feyenoord devenant trop coûteuse
Le Bayern Munich cible le jeune prodige de Benfica
Selon Sky Sport, le géant bavarois aurait ajouté le jeune joueur du Benfica Daniel Banjaqui à sa liste de recrues potentielles. Le joueur de 17 ans, qui est actuellement sous contrat avec le club portugais jusqu'en 2027, est devenu un candidat sérieux pour le club le plus titré d'Europe. Banjaqui a fait tourner les têtes grâce à ses performances avec la deuxième équipe du Benfica, se forgeant une réputation comme l'un des jeunes arrières latéraux les plus prometteurs d'Europe. Son profil correspond parfaitement aux exigences modernes d'un arrière latéral de haut niveau.
Les obstacles financiers de l'objectif principal
L'intérêt pour Banjaqui survient à un moment où la poursuite par le Bayern de Givairo Read, joueur du Feyenoord, se heurte à des obstacles importants. Bien que le club ait eu des discussions concrètes avec les représentants de Read, l'accord est devenu de plus en plus compliqué. Sky rapporte que les discussions avec le camp de Read deviennent plus concrètes, mais que le Néerlandais semble sujet aux blessures et que l'accord devient assez coûteux en raison de l'intérêt varié qu'il suscite.
Cette escalade des coûts et les récents antécédents physiques de Read ont contraint l'équipe de recrutement du Bayern à élargir ses horizons. Si la star du Feyenoord reste une priorité, le club n'est pas disposé à surpayer ou à prendre des risques excessifs pour un joueur dont la disponibilité a été irrégulière. Ce pivot stratégique a ouvert la porte à Banjaqui, qui représente un investissement d'un autre type, axé sur le développement à long terme et un potentiel physique élevé.
Ce que Daniel Banjaqui apporte à la Bavière
Banjaqui est considéré comme l'un des arrières droits les plus prometteurs du Portugal, possédant un ensemble de qualités qui font de lui un espoir hors du commun. Son jeu se caractérise par une vitesse remarquable et une grande robustesse physique, qui lui permettent de couvrir efficacement tout le flanc droit. Les analystes ont également souligné son « instinct offensif prononcé », une qualité très appréciée par le staff technique du Bayern, qui compte souvent sur ses arrières latéraux pour apporter de la largeur et un élan offensif.
Si le Bayern décidait de conclure un accord avec le jeune joueur, il acquerrait un joueur capable d'évoluer dans ce rôle pendant plus d'une décennie. L'histoire récente du club en matière d'intégration de jeunes talents suggère que Banjaqui aurait une voie toute tracée vers l'équipe première. Cependant, la décision de se séparer définitivement de Read n'a pas encore été prise, le club continuant à peser l'impact immédiat du Néerlandais par rapport au potentiel de la jeune star du Benfica.
Le facteur Konrad Laimer
La recherche d'une sécurité défensive est également intrinsèquement liée à l'avenir de Konrad Laimer. L'international autrichien de 28 ans est actuellement sous contrat jusqu'en 2027, mais les négociations concernant une prolongation sont dans l'impasse. Il semble que le club souhaite prolonger le contrat de l'Autrichien, mais les négociations sont actuellement au point mort en raison des exigences salariales.
Si Laimer décide que son avenir se trouve ailleurs, le profil du joueur que le Bayern recrutera cet été changera fondamentalement. Pour l'instant, l'équipe de recrutement reste vigilante et surveille de près Banjaqui, tout en se préparant à plusieurs éventualités pour le prochain mercato estival.
