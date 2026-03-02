Le Bayern Munich s'intéresse à un jeune joueur du Benfica, l'offre pour le défenseur latéral du Feyenoord devenant trop coûteuse

L'intérêt pour Banjaqui survient à un moment où la poursuite par le Bayern de Givairo Read, joueur du Feyenoord, se heurte à des obstacles importants. Bien que le club ait eu des discussions concrètes avec les représentants de Read, l'accord est devenu de plus en plus compliqué. Sky rapporte que les discussions avec le camp de Read deviennent plus concrètes, mais que le Néerlandais semble sujet aux blessures et que l'accord devient assez coûteux en raison de l'intérêt varié qu'il suscite.

Cette escalade des coûts et les récents antécédents physiques de Read ont contraint l'équipe de recrutement du Bayern à élargir ses horizons. Si la star du Feyenoord reste une priorité, le club n'est pas disposé à surpayer ou à prendre des risques excessifs pour un joueur dont la disponibilité a été irrégulière. Ce pivot stratégique a ouvert la porte à Banjaqui, qui représente un investissement d'un autre type, axé sur le développement à long terme et un potentiel physique élevé.