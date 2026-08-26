Le Bayern Munich prolonge les contrats du duo clé Max Eberl et Jan-Christian Dreesen

Passé par le centre de formation du Bayern en tant que joueur, Eberl a souligné son engagement à poursuivre la trajectoire ascendante du club.

Revenant sur sa prolongation de contrat, Eberl a déclaré : « Le Bayern m'est cher depuis mon passage dans les équipes de jeunes. Comme mes collègues du directoire, je veux donc continuer sur la voie que nous avons empruntée et, dans l'intérêt de toute la famille du Bayern, continuer à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre le succès sportif. La confiance que m'a témoignée le conseil de surveillance est une marque de confiance précieuse, et j'en suis très heureux. »

Dreesen a lui aussi salué ce nouvel accord, ajoutant : « Tout d'abord, je tiens à remercier le conseil de surveillance pour sa confiance. Je suis ravi de poursuivre mon travail au Bayern avec énergie et passion. En tant que directoire, avec notre personnel, nos membres et nos supporters, nous avons l'intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le Bayern reste le plus grand club dont nous sommes tous si fiers. C'est ce qui nous anime, et nous avons encore beaucoup à accomplir. »