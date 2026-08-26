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Le Bayern Munich prolonge les contrats du duo clé Max Eberl et Jan-Christian Dreesen
Le Bayern verrouille ses dirigeants
Le géant de la Bundesliga a officiellement prolongé les contrats du membre du directoire chargé du sport, Eberl, et du PDG Dreesen jusqu’au 30 juin 2029. Eberl a rejoint le club en 2024 après de précédents passages à des postes de direction au Borussia Monchengladbach et au RB Leipzig. Le dirigeant de 52 ans a joué un rôle clé dans la nomination de l’entraîneur principal Vincent Kompany et dans la supervision des recrues phares Luis Diaz et Michael Olise.
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Le duo s’engage sur le long terme
Passé par le centre de formation du Bayern en tant que joueur, Eberl a souligné son engagement à poursuivre la trajectoire ascendante du club.
Revenant sur sa prolongation de contrat, Eberl a déclaré : « Le Bayern m'est cher depuis mon passage dans les équipes de jeunes. Comme mes collègues du directoire, je veux donc continuer sur la voie que nous avons empruntée et, dans l'intérêt de toute la famille du Bayern, continuer à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre le succès sportif. La confiance que m'a témoignée le conseil de surveillance est une marque de confiance précieuse, et j'en suis très heureux. »
Dreesen a lui aussi salué ce nouvel accord, ajoutant : « Tout d'abord, je tiens à remercier le conseil de surveillance pour sa confiance. Je suis ravi de poursuivre mon travail au Bayern avec énergie et passion. En tant que directoire, avec notre personnel, nos membres et nos supporters, nous avons l'intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le Bayern reste le plus grand club dont nous sommes tous si fiers. C'est ce qui nous anime, et nous avons encore beaucoup à accomplir. »
Les leaders rétablissent leur domination sur la scène nationale
Lorsque Eberl a été nommé en février 2024, le Bayern comptait 11 points de retard sur le futur champion, le Bayer Leverkusen, au classement de Bundesliga. Sous la direction actuelle, toutefois, le Bayern a rebondi avec éclat, décrochant deux titres de champion consécutifs ainsi que le triomphe en DFB-Pokal de la saison dernière.
L'ancien joueur de Bochum et de Greuther Fürth avait auparavant qualifié son retour à Munich de « spécial », car c'est là que « tout a commencé », en insistant sur le fait qu'il accomplirait ses fonctions avec « respect et humilité ».
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La stabilité alimente la course aux trophées
Assurer l’avenir du duo exécutif clé apporte une stabilité cruciale en dehors du terrain alors que le Bayern aborde les phases à élimination directe européennes en parallèle d’une intense course au titre sur la scène nationale. La direction peut désormais se concentrer entièrement sur la planification à long terme de l’effectif afin de maintenir la dynamique solide construite sous Kompany. L’excellence durable sur les scènes nationale et européenne reste la priorité alors que le club cherche à consolider sa place au sommet du football d’élite.
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