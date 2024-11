Le Bayern Munich est de retour ! Les ajustements tactiques de Vincent Kompany portent leurs fruits tandis et Harry Kane a trouvé un nouveau rôle dans la quête du premier trophée de son histoire

Le géant allemand a obtenu une séduisante série de résultats ces derniers temps et s'apprête à affronter le Borussia Dortmund dans Der Klassiker.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

L'article continue ci-dessous

La recherche désespérée d'un entraineur pour succéder à Thomas Tuchel par le Bayern Munich semble remonter à une éternité. Après avoir confirmé en février qu'il se séparerait de son entraîneur principal, le club n'a pas pu nommer de successeur avant la fin du mois de mai.

Le « parrain du gegenpressing », Ralf Rangnick, était fortement pressenti pour le poste. Des retrouvailles humiliantes avec Julian Nagelsmann ont été évoquées. Une réconciliation encore plus humiliante avec Tuchel avant qu'il ne franchisse les portes de l'Allianz Arena a aussi été envisagée.

En outre, les tentatives de recrutement d'un candidat allemand connaissant parfaitement la Bundesliga se sont avérées infructueuses. L'attention s'est alors portée, à la surprise générale, sur Vincent Kompany, qui venait d'assister à la modeste relégation de Burnley en Premier League et se déclarait prêt à relever le défi d'une deuxième promotion en Championship.

C'était un pari basé sur la promesse et le potentiel. La campagne 2022-23 des Clarets reposait sur une équipe jeune et nouvellement constituée qui jouait un beau football, avant de vivre et de mourir selon ces principes la saison suivante. Jusqu'à présent, le Bayern a bénéficié de l'approche « modifiée » de Kompany et de sa nouvelle discipline.

Avant le choc de samedi contre son grand rival, le Borussia Dortmund, le Bayern a réalisé une série de sept matches sans encaisser de but, tout en conservant l'avantage offensif qu'il espérait sous la houlette de son nouvel entraîneur.