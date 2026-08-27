La tension a explosé entre le Barça et l'Atlético Madrid au sujet de Julian Álvarez, jeudi soir à Monaco, lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le journal « Sport » a rapporté que Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético Madrid, a été le premier à hausser le ton dans ses déclarations contre le club catalan.

Quelques minutes plus tard, Rafa Yuste a répliqué avec la même vigueur pour défendre la position du Barça dans cette affaire qui tourne autour de l'avenir de Julian Álvarez.

Le premier à ouvrir le feu a donc été le directeur général de l'Atlético Madrid. Gil Marín est apparu sur la chaîne Movistar+ avec un message au ton très ferme concernant la situation de l'attaquant argentin.

« Julian souffre réellement, car il y a des gens qui ont consacré leurs efforts à le tromper et à le troubler. J'en suis désolé, car je le connais bien : c'est un joueur et une personne formidable, mais il est dans un état de confusion totale », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a ensuite dirigé ses flèches directement vers le Barça, après que Joan Laporta a répété publiquement que le club catalan restait prêt à tenter de recruter l'attaquant argentin.

« Cela nous met encore plus en colère, car nous éprouvons du dégoût face à l'hypocrisie du Barça, à son absence de morale et de professionnalisme », a affirmé Gil Marín.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons que confirmer que nous ne négocierons avec le Barça en aucune circonstance. En tant que directeur général et principal responsable de la gestion du club, je bénéficie du soutien de tous. Le joueur ne sera pas vendu au Barça. »