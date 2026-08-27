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Julian AlvarezGetty Images

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Le Barça répond au dégoût de l'Atlético : vous avez franchi la ligne rouge

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La guerre entre le Barça et l'Atlético : un sentiment de dégoût et le franchissement de la ligne rouge

La tension a explosé entre le Barça et l'Atlético Madrid au sujet de Julian Álvarez, jeudi soir à Monaco, lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le journal « Sport » a rapporté que Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético Madrid, a été le premier à hausser le ton dans ses déclarations contre le club catalan. 

Quelques minutes plus tard, Rafa Yuste a répliqué avec la même vigueur pour défendre la position du Barça dans cette affaire qui tourne autour de l'avenir de Julian Álvarez.

Le premier à ouvrir le feu a donc été le directeur général de l'Atlético Madrid. Gil Marín est apparu sur la chaîne Movistar+ avec un message au ton très ferme concernant la situation de l'attaquant argentin.

« Julian souffre réellement, car il y a des gens qui ont consacré leurs efforts à le tromper et à le troubler. J'en suis désolé, car je le connais bien : c'est un joueur et une personne formidable, mais il est dans un état de confusion totale », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a ensuite dirigé ses flèches directement vers le Barça, après que Joan Laporta a répété publiquement que le club catalan restait prêt à tenter de recruter l'attaquant argentin.

« Cela nous met encore plus en colère, car nous éprouvons du dégoût face à l'hypocrisie du Barça, à son absence de morale et de professionnalisme », a affirmé Gil Marín.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons que confirmer que nous ne négocierons avec le Barça en aucune circonstance. En tant que directeur général et principal responsable de la gestion du club, je bénéficie du soutien de tous. Le joueur ne sera pas vendu au Barça. »

  • 훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images

    Rafa Yuste ne recule pas

    La réponse du Barça n'a pas tardé, puisque Rafa Yuste, vice-président du club, s'est exprimé auprès du même média depuis Monaco et a fait part de sa colère face aux accusations formulées à son encontre par Gil Marín.

    Yuste a déclaré : « Ce qui me surprend, c'est que, tout en me connaissant, il ait pu tenir de tels propos, dénués de courtoisie et de respect. Il a franchi une ligne rouge que je ne comprends absolument pas. Ce sont des déclarations qui me mettent en colère et que je ne partage pas. »

    Yuste a défendu les démarches du Barça, affirmant que le club ne considère pas avoir commis la moindre faute dans son intérêt pour le recrutement de Julián Álvarez.

    Il a précisé : « Nous sommes un club qui respecte l'adversaire, qui respecte l'Atlético de Madrid et les joueurs. Si un joueur veut rejoindre un club, nous tenterons de le recruter. »

    Yuste a également évoqué la rencontre qu'il a eue un peu plus tôt avec Enrique Cerezo et des membres de la famille Gil.

    Il a affirmé : « Nous nous sommes salués, car un homme doit faire preuve de courtoisie dans la vie. Nous avons échangé quelques mots avec la famille Gil et le président Cerezo, et je leur ai dit ce que j'ai dit précédemment : nous sommes sereins et avons la conscience tranquille. »

    À quelques jours de la clôture du marché des transferts, le Barça refuse toujours de considérer le dossier Julián Álvarez comme clos, tandis que l'Atlético de Madrid maintient sa position selon laquelle il ne négociera jamais avec le club catalan au sujet d'un transfert du joueur.

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