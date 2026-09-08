Le Ballon d’Or débarque sur DAZN : l’événement diffusé à l’échelle mondiale

En vue de la soirée de remise des prix, les fans pourront également se plonger dans l’atmosphère d’avant-cérémonie grâce à des contenus dédiés et à la couverture spéciale prévue.





« Le Ballon d’Or est l’un des événements les plus emblématiques du football et une célébration des joueurs qui inspirent les supporters du monde entier, a déclaré Shay Segev, CEO de DAZN Group. Nous sommes ravis de ramener le Ballon d’Or sur DAZN et de le rendre disponible gratuitement aux fans sur 200 marchés à l’échelle mondiale. En tant que plateforme mondiale de référence pour le sport, les supporters choisissent de se connecter à DAZN pour suivre certains des plus grands événements sportifs et vivre les meilleures expériences de visionnage, et le Ballon d’Or représente un ajout parfait à notre vaste offre footballistique. C’est un excellent exemple de la manière dont DAZN rapproche les supporters des moments les plus importants du football ».





Le Ballon d’Or ne sera pas disponible gratuitement et en exclusivité sur DAZN sur tous les marchés. Dans le détail, en Turquie et en Andorre, les droits live ne sont pas en exclusivité chez DAZN. En revanche, les territoires exclus sont la France, l’Espagne, la République tchèque, la Slovaquie, la Russie, la Biélorussie, l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, le Kirghizistan, la Norvège, la Bulgarie, la Hongrie, la Géorgie, la Roumanie et l’Arménie.