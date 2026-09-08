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Le Ballon d’Or débarque sur DAZN : l’événement diffusé à l’échelle mondiale

DAZN diffusera en direct et gratuitement la cérémonie de remise du Ballon d’Or aux fans du monde entier, offrant la plus prestigieuse cérémonie de récompenses individuelles du football à un public international.


Après l’annonce des nominations de ce soir, le rendez-vous est fixé au lundi 26 octobre 2026, lorsque les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses se réuniront à Londres pour découvrir qui soulèvera la récompense individuelle la plus convoitée du football.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP

    Depuis 1956, la cérémonie du Ballon d’Or célèbre les plus grands talents du football. Le prix, décerné par le magazine France Football, récompense les joueurs et joueuses qui se sont le plus distingués au cours de la saison, en évaluant leurs performances individuelles, les résultats obtenus, mais aussi leur comportement en dehors du terrain.


    Parmi les lauréats de l’an dernier figurent l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France Ousmane Dembélé, qui a remporté le prix masculin, et la milieu de terrain de la sélection espagnole et du FC Barcelone Aitana Bonmatí, lauréate du Ballon d’Or féminin pour la troisième année consécutive, établissant ainsi un record.

    • Publicité

  • En plus de la diffusion en direct, DAZN sera partenaire sponsor Global Gold du Ballon d’Or dans les catégories « Sports Broadcast Services » et « Sports OTT Services », renforçant encore davantage la présence du Groupe à l’occasion de l’un des événements les plus prestigieux du football mondial.

  • En vue de la soirée de remise des prix, les fans pourront également se plonger dans l’atmosphère d’avant-cérémonie grâce à des contenus dédiés et à la couverture spéciale prévue.


    « Le Ballon d’Or est l’un des événements les plus emblématiques du football et une célébration des joueurs qui inspirent les supporters du monde entier, a déclaré Shay Segev, CEO de DAZN Group. Nous sommes ravis de ramener le Ballon d’Or sur DAZN et de le rendre disponible gratuitement aux fans sur 200 marchés à l’échelle mondiale. En tant que plateforme mondiale de référence pour le sport, les supporters choisissent de se connecter à DAZN pour suivre certains des plus grands événements sportifs et vivre les meilleures expériences de visionnage, et le Ballon d’Or représente un ajout parfait à notre vaste offre footballistique. C’est un excellent exemple de la manière dont DAZN rapproche les supporters des moments les plus importants du football ».


    Le Ballon d’Or ne sera pas disponible gratuitement et en exclusivité sur DAZN sur tous les marchés. Dans le détail, en Turquie et en Andorre, les droits live ne sont pas en exclusivité chez DAZN. En revanche, les territoires exclus sont la France, l’Espagne, la République tchèque, la Slovaquie, la Russie, la Biélorussie, l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, le Kirghizistan, la Norvège, la Bulgarie, la Hongrie, la Géorgie, la Roumanie et l’Arménie.

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