Lazio : rien de grave pour Gila : voici comment va le défenseur central espagnol

Un espoir qui semble bien fondé. Selon des informations provenant de sources internes, le joueur lui-même s'est rendu compte sur le moment qu'il ne valait pas la peine de prendre davantage de risques et qu'il valait mieux s'arrêter immédiatement, dès qu'il a senti la reprise de l'inflammation dont il avait déjà souffert. Le remplacement a été demandé à l'improviste, principalement par mesure de précaution. Et en effet, ce choix semble avoir porté ses fruits : dans les prochaines heures, Gila passera les examens nécessaires, qui diront si ses impressions sont fondées ou non ; mais il règne tout de même un optimisme prudent quant à son état. Cette pause servira donc également à permettre au joueur de se reposer et de se remettre complètement sur pied, afin de le retrouver à plein régime pour la dernière partie de la saison.