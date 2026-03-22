L'état de santé de Mario Gila n'est pas préoccupant. Le défenseur de laLazio a dû quitter le terrain dès la mi-temps du match contre Bologne en raison d'un problème physique qui ne présageait rien de bon. L'Espagnol a grimacé de douleur après avoir glissé en tentant de tacler Castro et est resté au sol, visiblement souffrant. Le staff de la Lazio est immédiatement intervenu pour demander le remplacement du joueur né en 2000, qui se tenait l'intérieur de la cuisse droite au moment de son remplacement. Depuis le début de la saison, plusieurs problèmes musculaires ont touché Gila en particulier, mais aussi l'ensemble de l'effectif de l'équipe de Sarri. Au stade Dall'Ara, cela semblait donc être un cas de plus, mais il semblerait que la situation soit moins grave que prévu.
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Lazio : rien de grave pour Gila : voici comment va le défenseur central espagnol
UN VIEUX PROBLÈME
À la fin du match, face aux journalistes dans la zone mixte, l'adjoint de Sarri (qui était suspendu aujourd'hui), Marco Ianni, a fait le point sur l'état de santé du joueur : « Gila souffrait depuis des semaines d’une inflammation au genou, je pense qu’il s’agit d’une récidive de cette inflammation. Il a voulu serrer les dents, il s’est peu entraîné, il voulait être là, il mérite qu’on l’applaudisse. Cette récidive de l’inflammation nous obligera à profiter de la trêve en espérant le retrouver contre Parme. »
OPTIMISME
Un espoir qui semble bien fondé. Selon des informations provenant de sources internes, le joueur lui-même s'est rendu compte sur le moment qu'il ne valait pas la peine de prendre davantage de risques et qu'il valait mieux s'arrêter immédiatement, dès qu'il a senti la reprise de l'inflammation dont il avait déjà souffert. Le remplacement a été demandé à l'improviste, principalement par mesure de précaution. Et en effet, ce choix semble avoir porté ses fruits : dans les prochaines heures, Gila passera les examens nécessaires, qui diront si ses impressions sont fondées ou non ; mais il règne tout de même un optimisme prudent quant à son état. Cette pause servira donc également à permettre au joueur de se reposer et de se remettre complètement sur pied, afin de le retrouver à plein régime pour la dernière partie de la saison.