Pour convaincre les Biancocelesti de céder leur défenseur central, passé par le Real Madrid, Naples envisagerait d’inclure plusieurs joueurs dans la transaction. Selon Gianluca Di Marzio, deux noms reviennent avec insistance : Lorenzo Lucca et Rafa Marin, tous deux susceptibles de gagner du temps de jeu loin du stade Maradona.





Lucca, qui revient d’un prêt à Nottingham Forest et ne rentre pas dans les plans du club azzurro, pourrait offrir à la Lazio un nouvel axe offensif. Même situation pour Rafa Marin : le défenseur espagnol, de retour d’un prêt à Villarreal, devrait à nouveau changer de maillot.



