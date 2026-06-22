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Gianluca Minchiotti

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Lazio-Naples : un dossier brûlant pour Gila, avec Lucca et Rafa Marin sur le tablier

SSC Naples
Mercato
Lazio Rome
M. Gila

Les négociations se poursuivent entre les deux clubs concernant le défenseur espagnol.

Les discussions se poursuivent entre la Lazio et Naples au sujet de Mario Gila, considéré comme l’une des principales cibles du club napolitain en vue de la saison prochaine. Le défenseur espagnol est une priorité pour la direction des Azzurri et pour le futur entraîneur Massimiliano Allegri, dont l’arrivée sur le banc napolitain devrait être officialisée prochainement.


  • Pour convaincre les Biancocelesti de céder leur défenseur central, passé par le Real Madrid, Naples envisagerait d’inclure plusieurs joueurs dans la transaction. Selon Gianluca Di Marzio, deux noms reviennent avec insistance : Lorenzo Lucca et Rafa Marin, tous deux susceptibles de gagner du temps de jeu loin du stade Maradona.


    Lucca, qui revient d’un prêt à Nottingham Forest et ne rentre pas dans les plans du club azzurro, pourrait offrir à la Lazio un nouvel axe offensif. Même situation pour Rafa Marin : le défenseur espagnol, de retour d’un prêt à Villarreal, devrait à nouveau changer de maillot.


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