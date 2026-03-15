Lazio-Milan : Stefano Pioli était également présent dans les tribunes

Soirée de grand football au stade Olympique pour le choc entre la Lazio et le Milan, match qui clôt le programme dominical de la 29e journée de Serie A.
Dans les tribunes, on retrouve en masse les supporters biancocelesti, revenus remplir le stade de la capitale malgré le climat de vive contestation à l'encontre des dirigeants. Une présence significative qui ajoute encore à l'ambiance d'un match au poids spécifique important dans la course au Scudetto, après le match nul d'hier de l'Inter contre l'Atalanta.