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Lazio-Milan : Stefano Pioli était également présent dans les tribunes

À l'Olimpico, on retrouve également l'ancien joueur des Biancocelesti et des Rossoneri

Soirée de grand football au stade Olympique pour le choc entre la Lazio et le Milan, match qui clôt le programme dominical de la 29e journée de Serie A.

Dans les tribunes, on retrouve en masse les supporters biancocelesti, revenus remplir le stade de la capitale malgré le climat de vive contestation à l'encontre des dirigeants. Une présence significative qui ajoute encore à l'ambiance d'un match au poids spécifique important dans la course au Scudetto, après le match nul d'hier de l'Inter contre l'Atalanta. 

  • Dans les tribunes et au parterre, on aperçoit également des visages connus du monde du football. Comme le rapportent les envoyés de MilanNews.it présents à Rome, Stefano Pioli, l'entraîneur qui a dirigé les deux équipes au cours de sa carrière, figure parmi les spectateurs de la soirée. Le technicien, qui était sur le banc rossonero lors du 19e Scudetto historique du club, avait débuté cette saison à la tête de la Fiorentina.

    Pour Pioli, il s'agit d'un retour dans les tribunes pour observer de près son passé récent : la dernière fois qu'il avait assisté en direct à un match du Diavolo remonte en effet à fin janvier, lorsque les Rossoneri avaient battu Bologne 3-0 au stade Dall’Ara.

    À l’Olimpico, il ne s’agit donc pas seulement d’un match au sommet pour le classement, mais aussi d’une soirée riche en rencontres, en souvenirs et en protagonistes du passé récent des Rossoneri.

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