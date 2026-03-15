Lazio-Milan : Stefano Pioli était également présent dans les tribunes

Dans les tribunes et au parterre, on aperçoit également des visages connus du monde du football. Comme le rapportent les envoyés de MilanNews.it présents à Rome, Stefano Pioli, l'entraîneur qui a dirigé les deux équipes au cours de sa carrière, figure parmi les spectateurs de la soirée. Le technicien, qui était sur le banc rossonero lors du 19e Scudetto historique du club, avait débuté cette saison à la tête de la Fiorentina.

Pour Pioli, il s'agit d'un retour dans les tribunes pour observer de près son passé récent : la dernière fois qu'il avait assisté en direct à un match du Diavolo remonte en effet à fin janvier, lorsque les Rossoneri avaient battu Bologne 3-0 au stade Dall’Ara.

À l’Olimpico, il ne s’agit donc pas seulement d’un match au sommet pour le classement, mais aussi d’une soirée riche en rencontres, en souvenirs et en protagonistes du passé récent des Rossoneri.