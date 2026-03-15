70' - Athekame tente un tir, Taylor touche le cou-de-pied du défenseur milanais avec ses crampons, mais l'arbitre et le VAR ne voient rien. Luca Marelli a commenté ainsi cette décision sur DAZN : « Taylor touche le ballon du bout du pied, puis Athekame tire et Taylor le bloque avec ses crampons sur le cou-de-pied. Manifestement, dans la salle VAR, ils n'ont pas jugé qu'il s'agissait d'une faute claire et évidente. »

75' - Mélange dans la surface de réparation, Athekame récupère le ballon et, après un bref contrôle, marque d'une demi-volée acrobatique un but de grande classe. Guida n'hésite pas un instant et annule le but. Là encore, Luca Marelli partage cette décision : « C'est juste, Athekame marque et, juste avant, il touche le ballon de la main ; le but doit être annulé car il touche le ballon avec son poignet droit. C'est la rapidité de la main qui justifie cette décision. »