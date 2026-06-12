La Lazio doit mener un mercato à budget zéro. Les Biancocelesti s’activent sur les arrivées et les départs pour offrir à Gennaro Gattuso un effectif capable de lutter pour un retour en Europe, tout en veillant à ce que le solde des transferts reste équilibré, comme l’a officiellement confirmé le club.
Getty Images
Traduit par
Lazio, mercato estival à l’équilibre financier : le communiqué
LE COMMUNIQUÉ
La S.S. Lazio a annoncé aujourd’hui avoir reçu la notification de la Commission indépendante chargée de vérifier l’indice du coût salarial élargi.
Ces conclusions permettent au club d’enregistrer ses joueurs conformément aux dispositions de l’article 90, paragraphe 4, lettre A), du règlement N.O.I.F. »