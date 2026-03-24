Kenneth Taylor séduit la Lazio, mais pas seulement. Le milieu de terrain néerlandais, arrivé en janvier à la Lazio en provenance de l'Ajax, a immédiatement gagné la confiance de l'entraîneur Sarri et de tout le club, qu'il a justifiée sur le terrain par des performances convaincantes et des buts décisifs. C'est précisément pour cette raison, notamment après son doublé contre Bologne lors de la dernière journée de Serie A, qu'il attire désormais l'attention du marché des transferts.
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Lazio : la Premier League s'intéresse à Taylor, mais pour Lotito, il est intransférable
INTÉRÊT DE LA PART DE L'ANGLETERRE
Selon Il Messaggero, plusieurs clubs de Premier League auraient jeté leur dévolu sur Taylor. Cet été, il ne serait pas surprenant que des offres importantes en provenance d'outre-Manche parviennent pour ce joueur né en 2002. Ses qualités de milieu de terrain box-to-box s'intégreraient parfaitement au football anglais et le prix à payer ne poserait aucun problème aux riches propriétaires des grands clubs de ce championnat. Le problème, si tant est qu'il y en ait un, réside dans la volonté de la Lazio. Il est peu probable que Lotito se laisse convaincre de céder l'un de ses nouveaux joyaux après si peu de mois. Les clauses de fidélité incluses dans le contrat du joueur, qui déclenchent des bonus et des primes pour chaque année passée à Rome, jusqu'à son expiration en 2030, sont la preuve que le club mise beaucoup sur Taylor pour jeter les bases du nouveau cycle technique de l'équipe.
PRIX
Sarri a misé sur lui dès son arrivée à Rome. Par nécessité aussi, il l’a immédiatement fait entrer en jeu à Vérone, le 11 janvier. Depuis lors, le Néerlandais n’a plus quitté le terrain. Les 15 millions d’euros (plus 3 millions de bonus et 10 % à reverser à l’Ajax lors de la prochaine revente) dépensés par le club s’avèrent être l’un des investissements les plus judicieux de ces dernières années. Si quelqu’un venait frapper à la porte de Formello en juillet pour tenter de négocier, il devrait proposer un montant au moins deux fois supérieur à celui payé par les Biancocelesti. Et de toute façon, si Sarri restait aux commandes l’année prochaine, il faudrait également surmonter son veto à la cession.