Lazio : la Premier League s'intéresse à Taylor, mais pour Lotito, il est intransférable

Selon Il Messaggero, plusieurs clubs de Premier League auraient jeté leur dévolu sur Taylor. Cet été, il ne serait pas surprenant que des offres importantes en provenance d'outre-Manche parviennent pour ce joueur né en 2002. Ses qualités de milieu de terrain box-to-box s'intégreraient parfaitement au football anglais et le prix à payer ne poserait aucun problème aux riches propriétaires des grands clubs de ce championnat. Le problème, si tant est qu'il y en ait un, réside dans la volonté de la Lazio. Il est peu probable que Lotito se laisse convaincre de céder l'un de ses nouveaux joyaux après si peu de mois. Les clauses de fidélité incluses dans le contrat du joueur, qui déclenchent des bonus et des primes pour chaque année passée à Rome, jusqu'à son expiration en 2030, sont la preuve que le club mise beaucoup sur Taylor pour jeter les bases du nouveau cycle technique de l'équipe.