Icardi entretient sa condition physique tout seul, même si, ces dernières semaines, il a fait la une de toute la presse people argentine en raison de la rupture définitive avec son ex historique Wanda Nara concernant la gestion de leurs filles (l’affaire des passeports volés et l’absence de signature pour les refaire est de notoriété publique).

Entre deux polémiques, y compris celles sur les doutes autour de sa condition physique et de sa récupération après sa dernière blessure au genou, il continue d’espérer un nouveau contrat et, depuis un certain temps, a donné son feu vert à un retour en Italie, le championnat où il a explosé sous le maillot de l’Inter.