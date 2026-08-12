La Lazio se lance avec force sur le marché des transferts pour tenter de répondre aux demandes de Gennaro Gattuso. Alors que l’arrivée de Davide Frattesi à l’Inter est quasiment bouclée, dans sa recherche d’un attaquant avec beaucoup de buts dans les jambes à ajouter à son effectif, le club biancoceleste pense justement à un ancien de l’Inter : Mauro Icardi
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Lazio, la folle idée Icardi : tentative pour un gros coup à zéro euro
Toujours à l’arrêt et libre pour zéro euro
Icardi est officiellement libre. Le buteur argentin se retrouve sans contrat après l’arrêt des négociations pour la prolongation de l’accord qui expirait le 30 juin dernier avec Galatasaray et pour lequel il y avait encore, jusqu’au bout, l’espoir de trouver un terrain d’entente. La demande d’un salaire toujours aussi monstrueux par rapport aux 10 millions perçus jusqu’à la fin en Turquie a freiné l’opération, et l’ancien joueur de l’Inter est désormais à la recherche d’un nouveau club.
Il s’entraîne seul, entre une polémique et l’autre
Icardi entretient sa condition physique tout seul, même si, ces dernières semaines, il a fait la une de toute la presse people argentine en raison de la rupture définitive avec son ex historique Wanda Nara concernant la gestion de leurs filles (l’affaire des passeports volés et l’absence de signature pour les refaire est de notoriété publique).
Entre deux polémiques, y compris celles sur les doutes autour de sa condition physique et de sa récupération après sa dernière blessure au genou, il continue d’espérer un nouveau contrat et, depuis un certain temps, a donné son feu vert à un retour en Italie, le championnat où il a explosé sous le maillot de l’Inter.
TENTATIVE DE LAZIO
Et selon ce qu’a rapporté Sky Sport ces dernières heures, la Lazio envisage de tenter cette idée folle et de mettre entre les mains de Gattuso un buteur de surface qui, s’il est en bonne santé, pourrait encore être au sommet en Italie.
Bien sûr, au vu des exigences économiques formulées avec Galatasaray, la Lazio n’a évidemment aucune marge de manœuvre, mais à des conditions bien plus favorables, le contact d’aujourd’hui pourrait aussi déboucher sur un rebondissement retentissant. Le timing, à 20 jours de la fin du mercato, peut beaucoup peser.
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