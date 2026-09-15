D’abord la cour assidue de l’été, puis le virage, ensuite le retour de flamme, la nouvelle accélération. Et maintenant ? La fumée noire qui, sauf retournement de situation retentissant, sera définitive. Le feuilleton Mauro Icardi pour la Lazio s’est de fait arrêté, l’attaquant ancien joueur de l’Inter restant parmi les joueurs libres et écoutera d’autres offres comme agent libre.
Traduit par
Lazio : Icardi s’éloigne, Gattuso et les comptes du club derrière ce non
Perplexités économiques
Derrière ce refus, les raisons sont différentes et mènent dans deux directions diamétralement opposées, mais toutes deux fondamentales. La première concerne les comptes du club, qui, comme on le sait, sont en difficulté surtout au niveau du squad cost ratio (l’indice de l’impact des coûts de l’équipe sur les comptes annuels du club), qui permet l’inscription au championnat et les différentes marges de manœuvre sur le marché. En substance, Icardi ne s’est jamais vraiment vu proposer un contrat et un salaire proches de ses exigences, malgré l’effort consenti par le club, qui n’a ni voulu ni pu aller au-delà.
LE NON DE GATTUSO
De plus, comme cela s’était déjà produit au cours de l’été, celui qui a exprimé les plus grandes réserves concernant cette possibilité sur le marché a justement été l’entraîneur biancoceleste Gennaro Gattuso.
L’Argentin n’est pas l’attaquant idéal pour le jeu qu’il a en tête, mais surtout il a choisi et validé en fin de mercato le recrutement d’Andrea Pinamonti comme numéro 9 titulaire et n’a aucune intention de revenir sur la confiance accordée à l’ancien de Sassuolo. En effet, le recrutement d’Icardi ne mettrait pas seulement une pression inutile sur le buteur italien, mais aussi sur ses choix.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles