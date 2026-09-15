De plus, comme cela s’était déjà produit au cours de l’été, celui qui a exprimé les plus grandes réserves concernant cette possibilité sur le marché a justement été l’entraîneur biancoceleste Gennaro Gattuso.

L’Argentin n’est pas l’attaquant idéal pour le jeu qu’il a en tête, mais surtout il a choisi et validé en fin de mercato le recrutement d’Andrea Pinamonti comme numéro 9 titulaire et n’a aucune intention de revenir sur la confiance accordée à l’ancien de Sassuolo. En effet, le recrutement d’Icardi ne mettrait pas seulement une pression inutile sur le buteur italien, mais aussi sur ses choix.