Lazio, Gattuso : « À l’Olimpico, sans supporters, c’est un autre sport »

Gennaro Gattuso, entraîneur de la Lazio, s’est exprimé au micro de Sky avant le match de demain sur la pelouse de l’Udinese : « Nous n’avons pas très bien commencé avec le match de Coupe d’Italie, mais disons que ça a été un sacré coup. Nous l’avons payé, mais nous avons eu la capacité de réagir tout de suite. »





« Je serais hypocrite de dire que le climat ambiant ne pèse pas, a-t-il ajouté en faisant référence à la grève des supporters au stade. Ça pèse, c’est un fait. Parce que tu joues dans un stade magnifique comme l’Olimpico et ne pas avoir tes supporters qui te soutiennent, après un but aller sous la curva ou même entendre les sifflets quand les choses vont mal. Je pense que c’est normal, que cela fait partie de notre travail. C’est ce petit plus, le football sans supporters n’est pas du football. C’est un autre sport. »