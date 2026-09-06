Lazio : Diogo Leite est arrivé, visite médicale et signature

Né en 1999, Diogo Leite a porté au cours de sa carrière les maillots de Porto, Braga et de l'Union Berlin, pour un total de 268 apparitions et 6 buts en club. Avec l'Union Berlin, il a joué de 2022 à juin 2026. Avec la sélection portugaise, il compte 22 matches et 2 buts.