Diogo Leite est arrivé à Rome aujourd’hui pour signer comme nouveau joueur de la Lazio en tant qu’agent libre. Selon Fabrizio Romano, le Portugais signera un contrat jusqu’en juin 2029, avec une option jusqu’en 2030.
Getty Images
Traduit par
Lazio : Diogo Leite est arrivé, visite médicale et signature
Né en 1999, Diogo Leite a porté au cours de sa carrière les maillots de Porto, Braga et de l'Union Berlin, pour un total de 268 apparitions et 6 buts en club. Avec l'Union Berlin, il a joué de 2022 à juin 2026. Avec la sélection portugaise, il compte 22 matches et 2 buts.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles