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Diogo LeiteGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Lazio : Diogo Leite est arrivé, visite médicale et signature

Lazio Rome
Mercato
D. Leite

Nouveau renfort parmi les joueurs libres pour le club biancoceleste

Diogo Leite est arrivé à Rome aujourd’hui pour signer comme nouveau joueur de la Lazio en tant qu’agent libre. Selon Fabrizio Romano, le Portugais signera un contrat jusqu’en juin 2029, avec une option jusqu’en 2030.

  • Né en 1999, Diogo Leite a porté au cours de sa carrière les maillots de Porto, Braga et de l'Union Berlin, pour un total de 268 apparitions et 6 buts en club. Avec l'Union Berlin, il a joué de 2022 à juin 2026. Avec la sélection portugaise, il compte 22 matches et 2 buts.

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