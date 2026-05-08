Lautaro Martinez, figure emblématique de l'Inter, réagit fermement aux rumeurs de transfert

Martinez réaffirme son attachement à l’Inter, malgré des spéculations persistantes sur son avenir. L’attaquant argentin est régulièrement annoncé chez plusieurs cadors européens, mais il assure ne voir aucune raison de quitter le champion en titre de Serie A.

Barcelone, le Paris Saint-Germain, Arsenal et Manchester United ont été régulièrement cités comme destinations potentielles, mais l’avant-centre, âgé de 28 ans, a toujours écarté l’idée de quitter Milan. Figure centrale du projet nerazzurro et capitaine de l’équipe, il entend bien poursuivre son aventure chez le champion en titre de Serie A.