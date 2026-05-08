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Lautaro Martinez, figure emblématique de l'Inter, réagit fermement aux rumeurs de transfert
Martinez met fin aux spéculations sur son transfert
Martinez réaffirme son attachement à l’Inter, malgré des spéculations persistantes sur son avenir. L’attaquant argentin est régulièrement annoncé chez plusieurs cadors européens, mais il assure ne voir aucune raison de quitter le champion en titre de Serie A.
Barcelone, le Paris Saint-Germain, Arsenal et Manchester United ont été régulièrement cités comme destinations potentielles, mais l’avant-centre, âgé de 28 ans, a toujours écarté l’idée de quitter Milan. Figure centrale du projet nerazzurro et capitaine de l’équipe, il entend bien poursuivre son aventure chez le champion en titre de Serie A.
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L'attaquant explique sa fidélité au projet de l'Inter
Dans une interview accordée à Cronache di Spogliatoio, Lautaro Martinez a affirmé qu’il ne comptait pas changer d’air, malgré les rumeurs l’envoyant vers d’autres clubs.
« Non, car je suis fidèle au projet de l’Inter, je me sens chez moi ici », a-t-il confié. « Ma famille est heureuse, nous avons un restaurant en ville et nous adorons Milan. Dès le premier jour, tout le monde m’a traité d’une manière que je ne pensais pas possible. J’ai atteint tellement d’objectifs personnels et collectifs ici. »
Ses succès sur le terrain renforcent son engagement
Les Nerazzurri ont décroché un nouveau Scudetto et restent en course pour la Coppa Italia. Sur le plan individuel, l’attaquant est également en lice pour le titre de Capocannoniere, qui récompense le meilleur buteur du championnat. Ses performances régulières consolident son statut d’avant-centre incontournable en Europe.
Arrivé en provenance du Racing Club en 2018, il s’est imposé comme l’emblème de l’Inter moderne, avec 173 buts marqués en 372 matchs officiels, confirmant son poids dans l’effectif.
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Le capitaine de l’Inter devrait demeurer un élément clé du projet sportif du club.
Grâce à son leadership et à son efficacité devant le but, Martinez reste un pilier des projets à long terme de l’Inter. La direction du club considérerait l’Argentin comme indispensable dans sa volonté de capitaliser sur les récents succès nationaux. Bien installé à Milan, tant sur le plan professionnel que personnel, l’attaquant semble déterminé à poursuivre son parcours au Giuseppe Meazza dans un avenir proche, malgré l’intérêt constant des plus grands clubs européens.