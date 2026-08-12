Lautaro-Barcelone, rencontre entre Deco et l’agent : la position de l’Inter

Un échange de vues, pour l’instant sans issue concrète, notamment parce qu’il est difficile qu’Inter se sépare de son capitaine à la mi-août, mais le FC Barcelone évalue la possibilité de lancer une offensive pour le Toro, déjà suivi par le passé, alors que la situation de Julian Alvarez est au point mort, afin d’offrir à Hansi Flick un renfort de poids dans un secteur qui a perdu Lewandowski, parti en MLS, et est sur le point de perdre aussi Ferran Torres, qui n’est plus qu’à un pas du PSG.







