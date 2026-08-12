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Lautaro-Barcelone, rencontre entre Deco et l’agent : la position de l’Inter

FC Barcelone
Inter

Les Blaugrana pensent au Toro au cas où ils ne parviendraient pas à recruter Julian Alvarez, mais depuis Milan, des démentis filtrent concernant une possible cession.

Les supporters de l'Inter tremblent. Ces dernières heures, l'Espagne a fait état d'une possible tentative du Barcelone pour Lautaro Martinez, surtout si l'offensive pour Julian Alvarez, désormais en cours depuis plusieurs semaines et toujours repoussée par l'Atlético de Madrid, qui réclame le paiement de la clause libératoire, ne devait pas se concrétiser.

  • La rencontre entre Deco et Camano, la position de l’Inter

    Selon les informations de Fabrizio Romano sur YouTube, il y a toutefois une grande sérénité du côté de l’Inter et de l’entourage du joueur.Une rencontre entre Deco et l’agent de Lautaro a bien eu lieu, notamment parce qu’Alejandro Camano gère et sert d’intermédiaire pour d’autres joueurs.

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  • L’IDÉE DU BARÇA

    Un échange de vues, pour l’instant sans issue concrète, notamment parce qu’il est difficile qu’Inter se sépare de son capitaine à la mi-août, mais le FC Barcelone évalue la possibilité de lancer une offensive pour le Toro, déjà suivi par le passé, alors que la situation de Julian Alvarez est au point mort, afin d’offrir à Hansi Flick un renfort de poids dans un secteur qui a perdu Lewandowski, parti en MLS, et est sur le point de perdre aussi Ferran Torres, qui n’est plus qu’à un pas du PSG.



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