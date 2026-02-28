Lamine Yamal révèle qu'il offrira le ballon de son triplé à sa mère après la victoire de Barcelone contre Villarreal

Barcelone a dominé Villarreal au Camp Nou et Yamal était au cœur de l'action. Le jeune joueur a été superbe et a mis à mal l'équipe adverse, marquant un triplé du pied gauche dans le coin opposé, perfectionnant ainsi sa finition caractéristique.

L'équipe locale a connu un début de match un peu hésitant, mais lorsque Fermin Lopez a subtilisé le ballon à Pape Gueye au milieu du terrain et a lancé Yamal, l'issue ne pouvait être que celle-là. L'ailier a ouvert son corps et a glissé le ballon sous le gardien qui s'était précipité vers lui, donnant l'avantage à l'équipe de Hansi Flick en moins d'une demi-heure.

Le deuxième but de Yamal a été le plus beau de la série, lorsqu'il a récupéré une passe imprécise de Lopez sur la ligne de touche droite. Il a pénétré dans la surface, utilisant des feintes de pied et des pas chassés pour se jouer de Sergi Cardona et le battre. Alberto Moleiro est alors venu tenter de lui barrer la route, mais Yamal, astucieux et maladroit, a lobé le ballon par-dessus le pied tendu de Moleiro et dans l'espace. Le ballon a rebondi parfaitement pour le joueur de Barcelone, qui a envoyé un tir puissant dans la lucarne gauche.

En deuxième mi-temps, Villarreal a réduit le score sur un corner, mais Yamal a rapidement scellé le sort du match. Lancé par Pedri, l'attaquant espagnol n'avait plus qu'à battre le gardien et il n'a pas manqué son coup, plaçant le ballon dans le coin inférieur du but. Il a ensuite été remplacé par Roony Bardghji et a reçu une ovation debout de la part du public admiratif.