Lamine Yamal révèle qu'il offrira le ballon de son triplé à sa mère après la victoire de Barcelone contre Villarreal
Yamal se déchaîne
Barcelone a dominé Villarreal au Camp Nou et Yamal était au cœur de l'action. Le jeune joueur a été superbe et a mis à mal l'équipe adverse, marquant un triplé du pied gauche dans le coin opposé, perfectionnant ainsi sa finition caractéristique.
L'équipe locale a connu un début de match un peu hésitant, mais lorsque Fermin Lopez a subtilisé le ballon à Pape Gueye au milieu du terrain et a lancé Yamal, l'issue ne pouvait être que celle-là. L'ailier a ouvert son corps et a glissé le ballon sous le gardien qui s'était précipité vers lui, donnant l'avantage à l'équipe de Hansi Flick en moins d'une demi-heure.
Le deuxième but de Yamal a été le plus beau de la série, lorsqu'il a récupéré une passe imprécise de Lopez sur la ligne de touche droite. Il a pénétré dans la surface, utilisant des feintes de pied et des pas chassés pour se jouer de Sergi Cardona et le battre. Alberto Moleiro est alors venu tenter de lui barrer la route, mais Yamal, astucieux et maladroit, a lobé le ballon par-dessus le pied tendu de Moleiro et dans l'espace. Le ballon a rebondi parfaitement pour le joueur de Barcelone, qui a envoyé un tir puissant dans la lucarne gauche.
En deuxième mi-temps, Villarreal a réduit le score sur un corner, mais Yamal a rapidement scellé le sort du match. Lancé par Pedri, l'attaquant espagnol n'avait plus qu'à battre le gardien et il n'a pas manqué son coup, plaçant le ballon dans le coin inférieur du but. Il a ensuite été remplacé par Roony Bardghji et a reçu une ovation debout de la part du public admiratif.
Winger offre le ballon du match à sa mère
Après le match et après avoir inscrit le premier triplé de sa carrière, Yamal a récupéré le ballon. Il s'est dirigé vers la tribune réservée à ses amis et à sa famille et a été accueilli par ses proches. Il a expliqué : « C'est ma mère qui aura le ballon du triplé, c'est sûr ! »
Yamal est à nouveau heureux
Après le match, il a évoqué son retour en forme après une période difficile. Il a déclaré à Movistar+, via BeIN Sports : « C'était un mélange de tout. Je ne me sentais pas bien, et j'avais une pubalgie. Je n'étais pas heureux de jouer, et cela se voyait. Depuis environ une semaine, je me sens beaucoup mieux. J'ai de nouveau envie de sourire en jouant, ce que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Maintenant, je suis heureux de jouer.
« Les gens s'attendent à ce que je marque 100 buts par saison depuis que j'ai 16 ans, mais c'est difficile. »
Le chemin vers la gloire en Ligue des champions
Le FC Barcelone s'est retrouvé dans le bon côté du tirage au sort de la Ligue des champions, évitant ainsi des équipes telles que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool et Chelsea. Le géant catalan affrontera Newcastle United, une équipe qu'il a déjà battue plus tôt dans la saison.
S'il réussit à s'imposer lors de son déplacement délicat à St James' Park, Barcelone affrontera l'Atlético Madrid ou Tottenham Hotspur en quarts de finale. Une demi-finale potentielle contre Arsenal, leader de la Premier League, pourrait alors l'attendre, mais les Gunners devront d'abord venir à bout du Bayer Leverkusen, puis de Bodo/Glimt ou du Sporting CP.
Yamal sera déterminé à aider son club à revenir au sommet du football européen et saura que des performances comme celle qu'il a réalisée contre Villarreal pourraient grandement contribuer à y parvenir. Il faudra toutefois gérer son temps de jeu et les attentes à son égard.
