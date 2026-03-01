Lamine Yamal lance un message provocateur avant le match de la Copa del Rey opposant Barcelone à l'Atlético Madrid

Ce message a profondément touché les supporters, qui cherchaient une raison de croire à la magie de la « Remontada ». Le jeune joueur de 18 ans est pleinement conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend, mais il estime que le soutien du public pourrait être le facteur décisif pour renverser la situation. S'adressant aux médias après avoir inscrit un triplé contre le Sous-marin jaune, Yamal a souligné la nécessité pour l'équipe de maintenir son élan actuel. Il est clairement impatient de transformer l'atmosphère du stade en une cocotte-minute pour les Rojiblancos en visite mardi soir.

Yamal a exhorté les fidèles supporters de Barcelone à se rendre en masse au stade et à croire en la possibilité d'un retour historique contre les hommes de Diego Simeone. Il a déclaré aux médias après le match : « Il était temps de réagir et de pousser. C'est ce que nous faisons. Maintenant, laissez-moi dire à nos fans... venez au stade contre l'Atléti, la magie peut opérer. »