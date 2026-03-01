Getty Images
Lamine Yamal lance un message provocateur avant le match de la Copa del Rey opposant Barcelone à l'Atlético Madrid
Yamal refuse d'abandonner tout espoir de revenir au premier plan.
Si la victoire contre Villarreal a été réjouissante, l'ombre du match retour de la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid plane toujours. Barcelone se trouve dans une situation désespérée, menant 4-0 après le match aller et ayant besoin d'un miracle pour atteindre la finale. Cependant, Yamal refuse de se plier au scénario. Sur les réseaux sociaux, après son triplé héroïque, le jeune attaquant a publié un message provocateur à l'intention des fidèles supporters blaugrana : « 1 % de chance, 99 % de foi ».
Yamal appelle à une nuit magique au Camp Nou
Ce message a profondément touché les supporters, qui cherchaient une raison de croire à la magie de la « Remontada ». Le jeune joueur de 18 ans est pleinement conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend, mais il estime que le soutien du public pourrait être le facteur décisif pour renverser la situation. S'adressant aux médias après avoir inscrit un triplé contre le Sous-marin jaune, Yamal a souligné la nécessité pour l'équipe de maintenir son élan actuel. Il est clairement impatient de transformer l'atmosphère du stade en une cocotte-minute pour les Rojiblancos en visite mardi soir.
Yamal a exhorté les fidèles supporters de Barcelone à se rendre en masse au stade et à croire en la possibilité d'un retour historique contre les hommes de Diego Simeone. Il a déclaré aux médias après le match : « Il était temps de réagir et de pousser. C'est ce que nous faisons. Maintenant, laissez-moi dire à nos fans... venez au stade contre l'Atléti, la magie peut opérer. »
Soutien du vestiaire du Barça
Les fans ne sont pas les seuls à être emportés par l'optimisme ; les coéquipiers de Yamal sont tout aussi convaincus de sa capacité à produire quelque chose de spécial lorsque cela compte le plus. Le défenseur Eric Garcia n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'ailier après l'avoir vu démanteler la défense de Villarreal. Garcia estime que la forme actuelle de Yamal fait de lui un cauchemar pour n'importe quel adversaire, même un adversaire aussi discipliné et solide en défense que l'Atlético Madrid, qui se montre généralement sous pression.
Garcia a exprimé son soulagement d'avoir Yamal dans son équipe et a laissé entendre que le jeune joueur pourrait marquer encore plus de buts lors du match de milieu de semaine. Ajoutant ses réflexions sur l'impact de la jeune star, le défenseur a déclaré : « Nous avons de la chance qu'il joue dans notre équipe, les performances de Lamine ont été incroyables, il aurait même pu garder un ou deux buts pour mardi. » On espère que l'adolescent a effectivement gardé une partie de ses talents de finisseur en réserve pour le match retour.
La montagne qu'il reste à gravir
Remonter un déficit de quatre buts contre une équipe aussi expérimentée que l'Atlético Madrid est largement considéré comme l'une des tâches les plus difficiles du football européen. Les hommes de Flick devront être parfaits aux deux extrémités du terrain pour avoir une chance de se qualifier. Bien que les chances soient largement contre eux, l'énergie renouvelée apportée par le triplé de Yamal a donné une lueur d'espoir là où il n'y avait auparavant que de la frustration après le désastre du match aller.
