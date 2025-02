Alors que l’arbitrage en Liga suscite de vives tensions, Lamine Yamal s’exprime sans détour sur la polémique et la complexité du métier d’arbitre.

Depuis plusieurs semaines, les décisions arbitrales en Liga font couler beaucoup d’encre, alimentant tensions et débats en Espagne. Tandis que le Real Madrid fustige certaines décisions jugées injustes, le FC Barcelone n’échappe pas non plus à la controverse. En plein tumulte, le jeune prodige catalan, Lamine Yamal, a livré son point de vue dans une interview accordée à Mundo Deportivo.