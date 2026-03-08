Tottenham fait face à deux semaines décisives, avec un entraîneur, Igor Tudor, soumis à une pression croissante pour obtenir des résultats positifs lors des prochains matchs contre l'Atlético Madrid et, surtout, contre l'ancienne équipe de Solanke, Liverpool, au cours des sept prochains jours. La possibilité que le club tombe en deuxième division pour la première fois en 49 ans est désormais une réalité pour le conseil d'administration.

Après leur défaite contre Crystal Palace jeudi, qui les laisse avec seulement un point d'avance sur West Ham United, 18e au classement, et les confronte à la perspective d'une relégation pour la première fois en un demi-siècle, Solanke a déclaré : « Nous venons d'avoir une grande discussion. Nous savons que notre position actuelle n'est certainement pas celle que nous souhaitons, nous devons donc trouver comment nous en sortir le plus rapidement possible. »