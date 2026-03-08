Getty
La vente au rabais de Tottenham suite à sa relégation pourrait commencer par le transfert de son attaquant vedette à Newcastle
Howe envisage des retrouvailles avec son ancien élève
Beaucoup dépendra du classement de Tottenham en Premier League, mais Solanke est bien connu d'Eddie Howe, qui a déjà travaillé avec l'attaquant à Bournemouth. Le manager de Newcastle admire depuis longtemps le joueur de 28 ans, qu'il avait initialement fait venir sur la côte sud dans le cadre d'un transfert très lucratif. Selon le Daily Mail, il le considère comme le profil idéal pour renforcer ses options offensives à St James' Park. Newcastle s'apprête à vivre un été de changements et évalue actuellement de nouvelles recrues potentielles au poste d'attaquant, Will Osula, auteur d'un but magnifique contre Manchester United la semaine dernière, étant convoité par plusieurs clubs, dont Crystal Palace et Aston Villa. Avec des départs potentiels à l'horizon, Howe souhaite s'assurer les services d'un buteur confirmé en Premier League pour mener son attaque la saison prochaine.
La crise s'aggrave dans le nord de Londres
Tottenham fait face à deux semaines décisives, avec un entraîneur, Igor Tudor, soumis à une pression croissante pour obtenir des résultats positifs lors des prochains matchs contre l'Atlético Madrid et, surtout, contre l'ancienne équipe de Solanke, Liverpool, au cours des sept prochains jours. La possibilité que le club tombe en deuxième division pour la première fois en 49 ans est désormais une réalité pour le conseil d'administration.
Après leur défaite contre Crystal Palace jeudi, qui les laisse avec seulement un point d'avance sur West Ham United, 18e au classement, et les confronte à la perspective d'une relégation pour la première fois en un demi-siècle, Solanke a déclaré : « Nous venons d'avoir une grande discussion. Nous savons que notre position actuelle n'est certainement pas celle que nous souhaitons, nous devons donc trouver comment nous en sortir le plus rapidement possible. »
Un été de changements à St James' Park
Pour Newcastle, l'acquisition potentielle de Solanke représenterait une déclaration d'intention significative. Les Magpies devraient être actifs sur le marché des transferts, car ils cherchent à constituer une équipe capable de se qualifier régulièrement pour les compétitions européennes. Réuni avec Howe, l'international anglais Solanke pourrait trouver la stabilité et le système tactique dont il a besoin pour retrouver sa meilleure forme. Les semaines à venir seront décisives non seulement pour l'histoire de Tottenham, mais aussi pour la carrière de plusieurs stars de haut niveau actuellement prises dans la tourmente d'une lutte acharnée contre la relégation.
En fin de compte, tout transfert de l'attaquant des Three Lions dépendra de la capacité de Tottenham à réaliser un miracle en fin de saison. S'ils devaient être relégués en deuxième division, les Londoniens du nord auraient du mal à conserver un joueur du calibre de Solanke, surtout avec Newcastle qui rôde.
Quelle est la prochaine étape pour Solanke ?
Solanke espère être titularisé avec les Spurs, qui vont disputer deux semaines de matchs intenses avant la trêve internationale. Le déplacement à Liverpool s'inscrit entre deux matches de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, tandis que les Spurs recevront Nottingham Forest, leur rival dans la lutte contre la relégation, le 22 mars.
