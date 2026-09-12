Le triplé consécutif est désormais à la portée du Barça, mais le mois d'octobre pourrait tout changer.
L'argument le plus solide contre la capacité de Mourinho à stopper le Barça est très simple : le Barça semble meilleur en ce moment.
Il a remporté tous ses matches en championnat et inscrit 17 buts. Flick dispose désormais de deux ans d'expérience institutionnelle avec ce groupe, et surtout, le Barça a déjà prouvé sa capacité à remporter le championnat sous la direction de Flick.
Il a décroché le titre avec quatre points d'avance lors de la saison 2024-2025, et huit points d'avance lors de la saison 2025-2026. Il a également dominé le Real Madrid avec de larges écarts au nombre de buts durant les deux saisons.
Le contexte historique rend le défi encore plus grand, puisque le Barça deviendrait le premier club espagnol à remporter le championnat trois saisons consécutives depuis le Barça de Pep Guardiola entre 2008 et 2011.
Cela offre à Flick l'occasion d'inscrire son nom aux côtés de l'une des périodes d'entraînement les plus dominatrices de l'histoire du football espagnol, mais il existe des raisons de penser que la course pourrait devenir bien plus serrée.
La première tient à la mutation offensive du Barça, car l'équipe fait face à un grand vide après le départ de deux pourvoyeurs de buts confirmés, à savoir Robert Lewandowski et Ferran Torres.
Gabriel Jesus apparaît comme le remplaçant le plus évident, mais ses statistiques récentes ne garantissent absolument pas une nouvelle saison prolifique en buts. Il n'a inscrit que 3 buts en Premier League et n'a délivré aucune passe décisive avec Arsenal la saison dernière, en plus de deux buts en Ligue des champions, après n'être revenu que d'une grave blessure au genou en décembre.
Cela laisse Flick davantage dépendant de Yamal, de Raphinha et de ses nouvelles options offensives. Et si, tous ensemble, ils parviennent à compenser les quarante buts, le Barça pourrait devenir plus difficile à anticiper. En revanche, si cela ne se produit pas, Mourinho disposera d'un point faible évident à cibler.
Jesus a déjà inscrit son premier but avec le Barça face au Feyenoord, un début encourageant, mais compenser la production offensive de deux joueurs habitués à marquer sur l'ensemble des 38 matches de championnat représente un tout autre défi.
Le Barça doit désormais aussi gérer un groupe de joueurs conçu non seulement pour remporter la Liga, mais aussi pour enfin remporter la Ligue des champions.
Yamal a clairement désigné la plus prestigieuse compétition européenne comme son objectif principal, après les récents échecs du Barça dans le tournoi, l'équipe de Flick s'étant inclinée face à l'Inter en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière, après avoir déjà connu auparavant une autre élimination européenne difficile.
C'est là que réside la chance de Mourinho, car si le Barça est contraint de donner la priorité à l'Europe, le Real Madrid devra rendre chaque match national épuisant, en forçant le Barça à fournir un effort plus important en championnat, ce qui signifie parfois gagner de manière peu esthétique et réduire le nombre de points gaspillés face aux équipes plus modestes.
Cela signifie aussi transformer les matches à l'extérieur en pièges tactiques, et par-dessus tout, faire en sorte que le Clasico d'octobre ne soit pas traité comme un simple match parmi d'autres.
Le Barça accueillera la rencontre au Camp Nou le 25 octobre, après que les deux équipes auront disputé des matches de Ligue des champions au cours de la même semaine. Le Barça affronte le Paris Saint-Germain le 20 octobre, tandis que le Real Madrid joue face à Leipzig le 21 octobre.
Mourinho comprend mieux que quiconque que le Clasico se décide souvent par l'identification des points de faiblesse physiques et psychologiques de l'adversaire, et le style du Barça, à haute intensité, lui offre quelque chose à cibler.