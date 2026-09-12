La première raison qui rend la course au titre si intéressante, c'est que le Barça a renforcé l'équipe qui a remporté le championnat la saison dernière.

Rodri constitue l'une des recrues les plus importantes. Le Barça a dépensé près de 174 millions d'euros sur son mercato estival, avec l'arrivée de Rodri en provenance de Manchester City, aux côtés d'Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus et d'autres. C'est un luxe exceptionnel pour Flick : la saison dernière, le plus grand avantage du Barça sur le Real Madrid résidait déjà dans sa capacité à submerger ses adversaires sous la pression offensive et la multiplication des mouvements offensifs. Et voilà qu'il ajoute désormais l'un des meilleurs joueurs au monde dans la gestion du rythme de jeu au milieu de terrain.

Il est probable que Rodri permette à Pedri d'évoluer davantage vers l'avant et avec plus de liberté, tout en offrant au Barça un autre joueur capable de contrôler le rythme des matches lorsque l'intensité initiale de l'équipe ne suffit plus. Nous en avons d'ailleurs déjà vu les signes. Les performances du Barça en début de saison ont été les meilleures de l'ère Flick, et Raphinha a entamé la saison de façon remarquable. Mais surtout, il est soudainement devenu la solution au problème d'attaquant que le Barça était censé rencontrer après les départs de Lewandowski et Ferran Torres.

Raphinha a inscrit 8 buts lors de ses 5 premiers matches cette saison, dont six buts en quatre premières rencontres de Liga. Et à 19 ans, Yamal est déjà devenu l'un des leaders du Barça, après que ses coéquipiers lui ont confié cette responsabilité. Il a par ailleurs clairement affirmé que la Ligue des champions était son objectif principal, signe que les ambitions du Barça dépassent la simple domination de l'Espagne.

Mais la plus grande faiblesse potentielle du Barça réside dans sa capacité à maintenir cette intensité exceptionnelle tout au long d'une saison où la Ligue des champions est devenue une priorité très clairement affichée. Et c'est là qu'intervient Mourinho, car le Real Madrid pourrait devoir venir à bout du Barça en transformant la course au titre en épreuve d'endurance.

Mourinho a déjà montré des signes montrant qu'il perçoit l'importance de contrôler les matches plutôt que de simplement leur imposer sa domination. L'équipe de Mourinho au Real Madrid apparaît en effet, à ses débuts, plus complexe que l'image stéréotypée que l'on en a habituellement. Face à Malaga, il s'est montré satisfait de laisser le Real Madrid s'appuyer sur les contre-attaques plutôt que d'insister sur la possession, et l'équipe a pourtant créé neuf occasions dangereuses et s'est imposée 4-0.

Le match contre l'Inter Milan a offert l'exemple inverse : le Real Madrid a de nouveau attaqué avec force dans les transitions offensives et a créé neuf occasions dangereuses contre quatre pour l'Inter, mais il a aussi laissé l'adversaire tirer à 21 reprises et a dû s'en remettre à sept arrêts de Thibaut Courtois.

Mourinho a ensuite reconnu qu'il n'avait pas aimé cet état de chaos, et a affirmé qu'il préférait que son équipe marque cinq ou six buts en ayant une maîtrise totale du match. C'est l'illustration la plus claire de ce qu'il cherche à construire : il est heureux que le Real Madrid s'appuie sur les contre-attaques pour punir ses adversaires, mais il ne veut pas que ces transitions se transforment en matches ouverts s'apparentant à un échange de buts.

Face au Barça, cet équilibre pourrait être décisif, car le Real Madrid possède la vitesse nécessaire pour faire mal au Barça en contre-attaque, mais laisser à Yamal, Raphinha et Pedri cette même liberté reviendrait à chercher les ennuis. Mourinho a précisément salué la solidité de son équipe merengue et a expliqué comment l'organisation avait contribué à la construction du but de Valverde. C'est peut-être là le point le plus important de ce Real Madrid actuel.