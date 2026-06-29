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La stratégie de Mourinho pourrait mettre Endrick en difficulté

Coupe du monde
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
Endrick
G. Garcia

La star brésilienne Endrick n'a pas encore eu les occasions qu'il attendait lors de cette Coupe du monde, puisqu'il n'a joué que 34 minutes lors de la phase de groupes.

Carlo Ancelotti, le sélectionneur de la Seleção, lui a préféré d’autres joueurs, notamment Ryan, devenu son premier choix après la blessure de Raphinha.

Endrick s'est contenté de quelques apparitions en fin de rencontre face à Haïti et l'Écosse.

Selon le journal AS, le jeune prodige sait qu’il devra probablement partager son temps de jeu avec Gonzalo García, l’entraîneur José Mourinho ayant réclamé un attaquant de pointe capable de suppléer Kylian Mbappé.

Cette situation n’est pas nouvelle pour Endrick : il en maîtrise les codes et sait en tirer parti. 

Lors de sa première saison au Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti, il n’avait pas atteint les 1 000 minutes de jeu mais avait tout de même inscrit 7 buts et délivré une passe décisive.

Sa deuxième saison a mal commencé : blessé d’entrée, il a vu Xabi Alonso lui préférer Gonzalo García, ce qui a poussé le club à le prêter à Lyon lors du mercato d’hiver pour qu’il puisse s’exprimer. 

Mission accomplie : à Lyon, il a inscrit 8 buts et délivré autant de passes décisives, ce qui lui a valu sa sélection pour la Coupe du monde et lui a assuré son retour au Real Madrid.

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Convaincre Mourinho et rivaliser avec Gonzalo

    Endrick doit convaincre le nouvel entraîneur, José Mourinho, qui a immédiatement adressé un message clair à la direction du club. 

    Selon le journal AS, le technicien portugais réclame un véritable numéro 9, dans le style de Joselu. 

    Ce dossier n’est toutefois pas une priorité pour le club, qui pourrait donc ne pas se tourner vers le marché des transferts et opter pour Gonzalo afin d’assumer ce rôle. 

    Parallèlement, le Real Madrid n’a pas modifié ses plans concernant Endrick : il demeure l’un des grands projets du club et devrait intégrer l’effectif la saison prochaine. 

    La présence de Gonzalo limitera toutefois les opportunités d’Indrek à la pointe de l’attaque, même si ce dernier pourrait profiter de minutes sur le côté droit durant l’indisponibilité de Rodrigo, et éventuellement davantage si Mastantuno, autre pari du club encore en cours d’évaluation, était prêté.

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