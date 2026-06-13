La star parisienne s’éloigne de Barcelone

L’avenir de Bradley Barcola semble désormais s’écrire loin du Paris Saint-Germain. Après avoir perdu sa place dans le onze de départ de Luis Enrique, l’attaquant a reçu plusieurs offres.

Si plusieurs clubs se sont manifestés, son départ du Parc des Princes ne devrait pas intervenir dans l’immédiat, l’attaquant étant actuellement concentré sur sa participation à la Coupe du monde.

Selon le journal Sport, son nom avait été évoqué du côté de Barcelone, en quête de renforcer son attaque.

Toutefois, depuis l’arrivée d’Anthony Gordon, le club catalan se concentre sur un avant-centre pur, Julian Álvarez étant désormais sa priorité.

Évalué à plus de 70 millions d’euros, le joueur devrait plutôt s’orienter vers la Premier League.

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