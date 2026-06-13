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La star parisienne s’éloigne de Barcelone

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Paris Saint-Germain
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B. Barcola
France

L’avenir de Bradley Barcola semble désormais s’écrire loin du Paris Saint-Germain. Après avoir perdu sa place dans le onze de départ de Luis Enrique, l’attaquant a reçu plusieurs offres.

Si plusieurs clubs se sont manifestés, son départ du Parc des Princes ne devrait pas intervenir dans l’immédiat, l’attaquant étant actuellement concentré sur sa participation à la Coupe du monde.

Selon le journal Sport, son nom avait été évoqué du côté de Barcelone, en quête de renforcer son attaque.

Toutefois, depuis l’arrivée d’Anthony Gordon, le club catalan se concentre sur un avant-centre pur, Julian Álvarez étant désormais sa priorité.

Évalué à plus de 70 millions d’euros, le joueur devrait plutôt s’orienter vers la Premier League. 

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    Trois clubs de Premier League suivent de près Parkola.

    Selon le compte X « Djameel », généralement bien informé sur l’actualité du Paris Saint-Germain, le joueur intéresserait plusieurs clubs anglais, mais pas le FC Barcelone.

    Ces révélations écartent donc l’hypothèse d’un transfert vers le FC Barcelone cet été, tout en laissant ouverte la possibilité d’un départ du Paris Saint-Germain.

    Selon ces mêmes sources, l’international français privilégie actuellement sa participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France, ce qui repousse toute décision concernant son avenir à plus tard.

    Si le Barça apprécie le talent du Français, il a déjà renforcé son aile gauche en recrutant Anthony Gordon. 

    Liverpool, Arsenal et Manchester United se sont déjà renseignés sur sa situation et ont approché son entourage.

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