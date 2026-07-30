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FC Barcelona v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

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La star du Barça : nous n'avons pas peur du Real, et je suis capable d'arrêter Yamal

LaLiga
FC Barcelone
Real Madrid
L. Yamal
A. Balde
Espagne

Alejandro Baldé, la star du Barça, a affirmé que son club catalan ne craignait pas son rival traditionnel, le Real Madrid, après ses recrues estivales et le retour de l'entraîneur José Mourinho.

Baldé a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Sport : « Le Real Madrid, c'est le Real Madrid, l'une des meilleures équipes du monde, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Si nous faisons les choses correctement, nous pouvons réaliser de grandes choses. »

Il a ajouté : « Nous n'avons pas peur du Real Madrid. Le football se joue à 11 contre 11. Une fois sur le terrain, les noms n'ont aucune importance. »

Il a insisté : « La Liga est longue, et nous ne les affrontons que lors de deux matchs. Le sort de la Liga dépend de nous. »

Au sujet de ses objectifs personnels pour la saison prochaine, Baldé a commenté : « Mon premier objectif, comme chaque année, est de continuer à progresser et à apprendre. Je suis encore un jeune joueur, je n'ai que 22 ans, et j'ai une grande marge de progression. »

Sur le plan collectif, il a précisé : « Nous avons réalisé deux saisons formidables avec Hansi Flick, et sur le plan national, nous avons gagné presque tout au cours des deux dernières années. Nous en voulons plus, et nous souhaitons continuer sur la même voie. Nous devons continuer à rêver et à nous battre pour tous les titres. »

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Guardiola refuse l'obsession de remporter la Ligue des champions

    Interrogé sur le fait de savoir si la Ligue des champions constituait l'objectif principal, il a répondu : « Il est évident qu'il s'agit de la compétition la plus importante, et tout le monde veut la remporter. C'est notre objectif, mais nous ne devons pas en devenir obsédés. Nous devons avancer étape par étape, et avec le travail, les résultats viendront. »

    Il a ajouté : « Nous avons huit champions du monde qui reviendront avec une confiance immense, et nous disposons également d'un effectif formidable, comme nous l'avons prouvé ces dernières années. Je suis certain que de grandes choses nous attendent. »

    Au sujet de la perte de sa place de titulaire à la fin de la saison dernière, il a déclaré : « J'ai besoin de retrouver la confiance. Si je suis au meilleur de ma forme physique et que j'ai la confiance, je suis capable d'être l'un des meilleurs joueurs à mon poste. »

    Il a ajouté : « Je sais que je joue au Barça, et que la concurrence est quelque chose de normal. Elle fait partie du football, et si elle te rend meilleur, c'est une chose positive. »

    À propos de sa concurrence avec João Cancelo, il a déclaré : « C'est un joueur formidable qui possède d'excellentes qualités offensives. Il est aussi plus âgé que moi et plus expérimenté, ce qui m'aide, car je le considère comme un exemple à suivre. »

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  • Lamine YamalGetty

    Ce qu'a fait Yamal est complètement fou

    Au sujet de Lamine Yamal, il a expliqué : « Nous n'avons pas beaucoup parlé après la Coupe du monde, car il a passé 60 jours en stage avec la sélection espagnole, et je lui ai laissé un peu de tranquillité. Je l'ai simplement félicité, et il est très heureux. Devenir champion du monde à 18 ou 19 ans, c'est quelque chose de fou. »

    Il a ajouté à propos de son talent : « Ce qu'il a réalisé à 19 ans, c'est incroyable et on n'a pas vu cela souvent dans le monde du football. S'il le veut et s'en fixe l'objectif, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. »

    Quant à sa personnalité, il a déclaré : « C'est l'un de mes meilleurs amis dans le vestiaire. Un garçon formidable, très humble et proche de tout le monde. Je ne peux dire que du bien de lui. »

    Sur la manière de l'arrêter à l'entraînement, il a dit en riant : « Oui, on peut l'arrêter, même si c'est difficile. Nous avons joué ensemble pendant de longues années, il me connaît et je le connais. »

    Baldé a conclu son propos en évoquant son avenir avec le club, lui qui est lié par un contrat courant jusqu'en 2028, en déclarant : « Barcelone, c'est ma maison, j'ai passé 16 ans dans ce club et je ne pense pas à partir. »

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