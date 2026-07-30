La star du Barça : nous n'avons pas peur du Real, et je suis capable d'arrêter Yamal

Alejandro Baldé, la star du Barça, a affirmé que son club catalan ne craignait pas son rival traditionnel, le Real Madrid, après ses recrues estivales et le retour de l'entraîneur José Mourinho.

Baldé a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Sport : « Le Real Madrid, c'est le Real Madrid, l'une des meilleures équipes du monde, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Si nous faisons les choses correctement, nous pouvons réaliser de grandes choses. »

Il a ajouté : « Nous n'avons pas peur du Real Madrid. Le football se joue à 11 contre 11. Une fois sur le terrain, les noms n'ont aucune importance. »

Il a insisté : « La Liga est longue, et nous ne les affrontons que lors de deux matchs. Le sort de la Liga dépend de nous. »

Au sujet de ses objectifs personnels pour la saison prochaine, Baldé a commenté : « Mon premier objectif, comme chaque année, est de continuer à progresser et à apprendre. Je suis encore un jeune joueur, je n'ai que 22 ans, et j'ai une grande marge de progression. »

Sur le plan collectif, il a précisé : « Nous avons réalisé deux saisons formidables avec Hansi Flick, et sur le plan national, nous avons gagné presque tout au cours des deux dernières années. Nous en voulons plus, et nous souhaitons continuer sur la même voie. Nous devons continuer à rêver et à nous battre pour tous les titres. »