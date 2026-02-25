La star de Newcastle Sandro Tonali pressenti pour rejoindre la Juventus selon une légende italienne

Tonali a fait ses classes dans les équipes juniors de Brescia avant d'être recruté par le géant de la Serie A, l'AC Milan, en 2020, d'abord sous forme de prêt, puis de transfert définitif. Il a remporté le titre de Serie A en 2021-22 à San Siro, mais il a quitté le club un an plus tard, devenant le footballeur italien le plus cher de tous les temps lorsque Newcastle a déboursé 70 millions d'euros (61 millions de livres sterling/83 millions de dollars) pour l'emmener à St James' Park.

Ses débuts à Tyneside ont été perturbés lorsqu'il a été condamné à une suspension de dix mois, dont huit mois de rééducation pour jeu compulsif, pour avoir enfreint la réglementation italienne en matière de paris.

Cependant, Tonali est depuis devenu une star confirmée de la Premier League après avoir impressionné dans l'équipe de Howe, aidant les Magpies à terminer cinquièmes de la saison 2024-25 et à se qualifier pour la Ligue des champions. La saison a été plus difficile jusqu'à présent au niveau national, mais Newcastle disputera les huitièmes de finale de la plus prestigieuse compétition européenne après avoir battu Qarabag 9-3 au total des deux manches lors des barrages, Tonali ayant marqué lors du match retour mardi soir.