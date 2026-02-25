Getty Images Sport
La star de Newcastle Sandro Tonali pressenti pour rejoindre la Juventus selon une légende italienne
Tonali s'impose en Premier League
Tonali a fait ses classes dans les équipes juniors de Brescia avant d'être recruté par le géant de la Serie A, l'AC Milan, en 2020, d'abord sous forme de prêt, puis de transfert définitif. Il a remporté le titre de Serie A en 2021-22 à San Siro, mais il a quitté le club un an plus tard, devenant le footballeur italien le plus cher de tous les temps lorsque Newcastle a déboursé 70 millions d'euros (61 millions de livres sterling/83 millions de dollars) pour l'emmener à St James' Park.
Ses débuts à Tyneside ont été perturbés lorsqu'il a été condamné à une suspension de dix mois, dont huit mois de rééducation pour jeu compulsif, pour avoir enfreint la réglementation italienne en matière de paris.
Cependant, Tonali est depuis devenu une star confirmée de la Premier League après avoir impressionné dans l'équipe de Howe, aidant les Magpies à terminer cinquièmes de la saison 2024-25 et à se qualifier pour la Ligue des champions. La saison a été plus difficile jusqu'à présent au niveau national, mais Newcastle disputera les huitièmes de finale de la plus prestigieuse compétition européenne après avoir battu Qarabag 9-3 au total des deux manches lors des barrages, Tonali ayant marqué lors du match retour mardi soir.
La Juventus invitée à poursuivre le transfert de la star des Magpies
Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Marchisio a été interrogé sur la possibilité de recruter Bernardo Silva, dont le contrat avec Manchester City expire cet été, dans le cadre d'un transfert gratuit. Cependant, l'ancien milieu de terrain a changé de sujet et a déclaré que son ancien club devait recruter de solides joueurs italiens pour l'aider à revenir au sommet de la Serie A.
Il a déclaré : « Le football change, mais l'ADN des clubs reste le même. La Juventus a toujours eu un noyau de champions italiens et doit le reconstruire. [Gianluigi] Donnarumma me semble inaccessible, il vient de rejoindre Manchester City. Tonali semble plus accessible. Il serait un excellent point de départ, mais il faudra faire preuve de patience. »
Marchisio a également révélé son admiration pour l'attaquant de Galatasaray Victor Osimhen, qui s'est illustré lors du triomphe de Naples en Serie A en 2022-23 avant que sa relation avec le club ne se détériore.
Il a ajouté : « Il aurait certainement fait la différence. L'Osimhen que nous admirons à Galatasaray est tout sauf un attaquant qui est allé en Turquie pour passer l'hiver. Lors du match aller, il a fait preuve d'une détermination incroyable, ce qui a souvent manqué à la Juventus devant le but. »
Tonali a prolongé son contrat avec Newcastle pendant sa suspension
Tonali lui-même a admis qu'il ne pouvait jamais exclure la possibilité de retourner un jour dans son pays natal, déclarant en octobre : « On ne sait jamais ce qui peut arriver, je dis à tout le monde que c'est possible. Je ne ferme pas la porte à l'Italie, c'est mon pays. Peut-être pas maintenant, car j'ai trouvé mon équilibre à Newcastle, mais le championnat s'améliore de plus en plus, le niveau des équipes augmente. »
Newcastle est en position de force en ce qui concerne l'avenir de Tonali. L'international italien a prolongé son contrat avec le club pendant sa suspension. Son contrat court désormais jusqu'en 2029, avec une option pour une année supplémentaire. Cela signifie que tout club de Serie A souhaitant s'attacher ses services devra débourser une somme considérable pour convaincre les Magpies de vendre l'un de leurs joueurs les plus précieux.
La Juventus en difficulté après cinq matchs sans victoire
La Juventus a débuté la saison sous la houlette d'Igor Tudor, désormais entraîneur par intérim à Tottenham Hotspur. Cependant, le Croate a été limogé après une série de huit matchs sans victoire, et Luciano Spalletti a été nommé pour lui succéder.
Le technicien de 66 ans a d'abord aidé La Vecchia Signora à redresser la barre, mais des problèmes sont apparus au cours du dernier mois. La Juventus a perdu quatre de ses cinq derniers matchs et risque d'être éliminée de la Ligue des champions après avoir été battue 5-2 par Galatasaray lors du match aller des barrages. Le match retour aura lieu mercredi soir.
