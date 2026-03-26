La star de la Juventus, Francisco Conceicao, réagit aux rumeurs de transfert à Liverpool

Alors que Salah s'apprête à mettre un terme à sa carrière légendaire à Anfield, Liverpool aurait identifié la star de la Juventus, Francisco Conceicao, comme candidat principal pour combler ce vide. L'ailier portugais, actuellement en stage de sélection à Cancún en vue d'un match amical contre le Mexique, a été interrogé directement sur les rumeurs le liant à un transfert dans le Merseyside.

« Je sais que les gens disent que c'est un grand club, mais je joue pour un grand club où je suis heureux », a répondu Conceicao. « Pour l'instant, je me concentre uniquement sur ces deux matchs que nous avons avec l'équipe nationale, puis je me concentrerai sur la dernière ligne droite du championnat pour aider mon club autant que possible. »