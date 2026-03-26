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La star de la Juventus, Francisco Conceicao, réagit aux rumeurs de transfert à Liverpool
La position de Conceição concernant les rumeurs le liant à Anfield
Alors que Salah s'apprête à mettre un terme à sa carrière légendaire à Anfield, Liverpool aurait identifié la star de la Juventus, Francisco Conceicao, comme candidat principal pour combler ce vide. L'ailier portugais, actuellement en stage de sélection à Cancún en vue d'un match amical contre le Mexique, a été interrogé directement sur les rumeurs le liant à un transfert dans le Merseyside.
« Je sais que les gens disent que c'est un grand club, mais je joue pour un grand club où je suis heureux », a répondu Conceicao. « Pour l'instant, je me concentre uniquement sur ces deux matchs que nous avons avec l'équipe nationale, puis je me concentrerai sur la dernière ligne droite du championnat pour aider mon club autant que possible. »
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Pression et performances à Turin
Conceicao s’est imposé comme un joueur clé sous les ordres de Luciano Spalletti, avec quatre buts et trois passes décisives en 34 apparitions sous les couleurs de la Juventus toutes compétitions confondues cette saison. Ses qualités techniques et sa vitesse l’ont naturellement amené à être comparé à Salah, mais le jeune joueur garde les pieds sur terre, insistant sur le fait que sa priorité est de maintenir le niveau d’excellence exigé à l’Allianz Stadium.
« Je suis dans un grand club où la pression pour gagner est immense. Je dois simplement continuer à travailler et à apporter ma contribution par des buts et des passes décisives », a-t-il ajouté. La Juventus est actuellement engagée dans une lutte acharnée pour la qualification en Ligue des champions, en concurrence avec des équipes comme la Roma et Côme pour une place dans le top 4 de la Serie A, un facteur qui déterminera probablement sa capacité à conserver ses meilleurs éléments dans les mois à venir.
Construire un avenir durable à la Juve
Après un premier prêt en provenance du FC Porto, la Juventus n’a pas tardé à s’assurer les services de Conceicao de manière définitive l’année dernière. Le grand club italien a déboursé 30,4 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier, lui offrant un contrat de cinq ans qui le lie au club pour les années à venir. Cet engagement à long terme complique toute tentative de recrutement de la part de Liverpool, qui devrait probablement payer une prime considérable.
Malgré les spéculations, les ambitions immédiates du joueur sont liées à la fois au succès du club et à la reconnaissance au sein de l'équipe nationale. Bien intégré au football italien, il s'attache à assurer le retour de la Juventus dans la compétition d'élite européenne tout en consolidant sa place dans l'équipe du Portugal de Roberto Martinez en vue de la prochaine Coupe du monde 2026.
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Les rêves de Coupe du monde se profilent à l'horizon
À l'approche de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Conceicao considère ses performances en club comme le moyen d'atteindre ses rêves internationaux. Il est devenu un pilier de la sélection portugaise et espère profiter de la fin de saison pour s'assurer une place dans l'avion.
« C'est un rêve et un objectif, et je ferai tout pour y être. Mon objectif est d'apporter ma contribution par des buts et des passes décisives, c'est ce que j'essaie de faire. Je dois continuer à montrer chaque jour que j'ai la capacité d'aider l'équipe nationale et d'être aidé par elle pour continuer à progresser », a-t-il conclu.