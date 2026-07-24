Certains Argentins, dont Franco Colapinto, pilote de l'écurie Alpine en Formule 1, ont toujours du mal à accepter la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

Le journal « Sport » a rapporté les propos de Franco Colapinto à la chaîne ESPN, dans lesquels il s'en est pris à la manière dont les Espagnols ont célébré leur victoire sur l'Argentine, qualifiant cela de « honteux ».

Il a ajouté : « La prolifération des maillots espagnols pendant la Coupe du monde ? Soudain, ils se sont mis à les porter une fois qu'ils ont gagné, et pas avant. C'est honteux. »

Il a poursuivi : « Ils n'ont même pas de chants à entonner », en référence à la culture des chants de supporters en Argentine, réputée pour l'invention de slogans propres aux grands événements.

Il a également indiqué avoir entendu parler de tentatives de brûler le maillot de Messi, avant que le journaliste ne change le cours de la conversation, sentant que le débat prenait une tournure plus sensible.