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La star de la Formule 1 : on ne peut pas brûler le maillot de Messi, et la célébration des Espagnols est « honteuse »

Espagne vs Argentine
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L. Messi
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Certains Argentins, dont Franco Colapinto, pilote de l'écurie Alpine en Formule 1, ont toujours du mal à accepter la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

Le journal « Sport » a rapporté les propos de Franco Colapinto à la chaîne ESPN, dans lesquels il s'en est pris à la manière dont les Espagnols ont célébré leur victoire sur l'Argentine, qualifiant cela de « honteux ».

Il a ajouté : « La prolifération des maillots espagnols pendant la Coupe du monde ? Soudain, ils se sont mis à les porter une fois qu'ils ont gagné, et pas avant. C'est honteux. »

Il a poursuivi : « Ils n'ont même pas de chants à entonner », en référence à la culture des chants de supporters en Argentine, réputée pour l'invention de slogans propres aux grands événements.

Il a également indiqué avoir entendu parler de tentatives de brûler le maillot de Messi, avant que le journaliste ne change le cours de la conversation, sentant que le débat prenait une tournure plus sensible.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'affaire ressemble à une guerre entre l'Argentine et l'Espagne.

    Lors d'une séance médiatique réunissant Colapinto et les Espagnols Fernando Alonso et Carlos Sainz avant le Grand Prix de Hongrie, le pilote Alpine est revenu sur les célébrations des Espagnols.

    Il a déclaré : « Ce sont des champions méritants, mais j'espère qu'ils amélioreront un peu leurs chansons. Ils devraient faire preuve de plus de créativité, car c'était ennuyeux. »

    Il a également évoqué les tensions apparues entre les supporters espagnols et argentins après le match, ajoutant : « Nous sommes deux pays latins, et c'est formidable, mais il existe des différences qui donnent l'impression que nous sommes des ennemis. »

    Il a poursuivi : « Messi a joué pour Barcelone et a offert aux supporters espagnols de nombreux moments de bonheur, mais on dirait maintenant que c'est une guerre entre deux pays, et ce n'est pas beau. Et je ne pense pas que brûler les maillots de Messi soit une bonne chose. »

    Colapinto n'a pas été le seul Argentin à critiquer la manière de célébrer des Espagnols, certains en Argentine estimant qu'elle manque d'enthousiasme comparée à ce à quoi les supporters sont habitués là-bas. 

    À l'inverse, beaucoup en Espagne soulignent que ce style de célébration reflète davantage de conscience et de maîtrise de soi, sans pour autant diminuer la valeur de l'exploit ni l'ampleur de la joie du sacre.

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