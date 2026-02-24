Getty/GOAL
La star de l'équipe nationale américaine Ricardo Pepi s'est vu attribuer un objectif de buts en Premier League pour une « fantastique » première saison, s'il quitte le PSV pour Fulham après la Coupe du monde
Fulham a vu son offre pour Pepi acceptée lors du mercato hivernal.
Pepi évolue en Europe depuis qu'il a quitté son Texas natal et le FC Dallas pour rejoindre le club allemand d'Augsbourg en 2022. Bien qu'il ait eu du mal à s'imposer là-bas, un prêt fructueux à Groningue lui a permis de signer en 2023 avec le PSV, l'un des géants de l'Eredivisie.
Il n'a pas toujours été facile pour lui d'être titulaire à Eindhoven, mais Pepi a trouvé le chemin des filets à 37 reprises en 90 apparitions. Il a de nouveau atteint les deux chiffres cette saison et a fait son retour au score après une blessure lors de la victoire 3-1 contre Heerenveen.
Pepi aurait pu évoluer en Premier League à l'heure actuelle, Fulham ayant conclu un accord de 37 millions d'euros (32 millions de livres sterling/44 millions de dollars) le dernier jour du mercato. Le PSV a finalement bloqué cet accord, car il n'a pas réussi à trouver un remplaçant adéquat.
L'intérêt du club londonien resterait intact, Fulham étant à la recherche d'un successeur à long terme pour l'international mexicain Raul Jimenez, qui s'apprête à quitter le club en tant qu'agent libre à l'expiration de son contrat.
Pepi connaîtrait-il le succès en Premier League ?
Interrogé sur la question de savoir si Pepi, qui a désormais fait ses preuves en club et en sélection nationale, serait un bon choix pour Fulham, Zamora - s'exprimant via casino.co.uk, qui classe les meilleures machines à sous en ligne au Royaume-Uni - a déclaré à GOAL : « La Premier League est la Premier League et on ne sait jamais ce qu'on va obtenir. Nous l'avons vu tant de fois. Tout dépend des clubs, des transferts, si c'est un pari ou non.
C'est une fois sur le terrain, au Royaume-Uni et en Premier League, que l'on voit si cela fonctionne. Êtes-vous capable de performer sur la grande scène ? Fulham a accueilli plusieurs attaquants qui n'ont pas vraiment répondu à ses attentes. C'est une nouvelle opportunité pour quelqu'un d'autre. C'est une fois sur place, lorsque vous avez votre chance, que l'on voit si cela fonctionne.
«De nombreuses équipes recherchent cet attaquant. Il est plus difficile que vous ne le pensez de trouver quelqu'un qui marquera 10 buts en Premier League - littéralement 10 buts, c'est beaucoup demander. Si quelqu'un y parvient, bravo, vous avez fait une saison fantastique - si vous êtes dans une autre équipe que les quatre meilleurs clubs. Si vous pouvez marquer 10 buts ou plus, bravo, vous avez fait une saison fantastique. »
L'ancienne star de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si un transfert à Fulham serait judicieux pour Pepi à ce stade de sa carrière : « Je pense que c'est un club de bonne taille pour lui. Il est très bon dans la surface, il se place très bien et il est bon dans les airs. Si vous regardez le type de buts que marque Fulham, je pense qu'il s'intégrerait bien dans une équipe comme celle-là.
Si c'était une équipe qui misait uniquement sur la possession, avec des une-deux en haut de la surface et peu de jeu sur les ailes, je dirais que ce n'est probablement pas le bon choix. Mais vu la façon dont Fulham joue, la composition de son équipe, le rythme qu'elle impose sur les ailes et les passes qu'elle effectue autour de la surface, je pense qu'il s'intégrerait très bien dans ce système. »
Robinson fait à nouveau parler de lui à Fulham
Alors que Pepi pourrait rejoindre les Cottagers, son coéquipier en équipe nationale Antonee Robinson pourrait quant à lui quitter le club. Le défenseur gauche, connu pour son style audacieux, fait à nouveau l'objetde rumeurs de départ en raison de la concurrence féroce que lui livre Ryan Sessegnon pour une place à Fulham.
Zamora a ajouté à propos du défenseur de 28 ans, qui a déjà été lié à Liverpool et Manchester United : « Je l'aime beaucoup, j'aime son énergie, c'est un athlète hors pair. Je pense qu'à un moment donné cette saison, il a effectué le plus grand nombre de centres dans la surface. Il ne perd pas de temps, il descend, centre dans la surface, et c'est exactement ce que veulent les attaquants. Ce n'est pas quelqu'un qui va continuer à vérifier, donc en tant qu'attaquant, vous savez qu'il va centrer et vous pouvez courir au lieu de vérifier et de ne pas savoir quand le ballon va arriver.
Robbo est un joueur très talentueux. S'il décide de partir ailleurs, s'il fait une bonne Coupe du monde, il aura le choix grâce à ses qualités athlétiques et à ses centres dans la surface. »
Pepi et Robinson devraient faire partie de l'équipe américaine lors de la Coupe du monde 2026
Robinson et Pepi espèrent tous deux faire partie des plans de Mauricio Pochettino alors que les États-Unis accueilleront la Coupe du monde cet été. Ils seront sous les feux de la rampe, et il est possible que d'autres prétendants se manifestent pour les deux joueurs dans ce qui s'annonce comme un autre marché des transferts très animé.
