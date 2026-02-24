La star de l'équipe nationale américaine Ricardo Pepi s'est vu attribuer un objectif de buts en Premier League pour une « fantastique » première saison, s'il quitte le PSV pour Fulham après la Coupe du monde

Interrogé sur la question de savoir si Pepi, qui a désormais fait ses preuves en club et en sélection nationale, serait un bon choix pour Fulham, Zamora - s'exprimant via casino.co.uk, qui classe les meilleures machines à sous en ligne au Royaume-Uni - a déclaré à GOAL : « La Premier League est la Premier League et on ne sait jamais ce qu'on va obtenir. Nous l'avons vu tant de fois. Tout dépend des clubs, des transferts, si c'est un pari ou non.

C'est une fois sur le terrain, au Royaume-Uni et en Premier League, que l'on voit si cela fonctionne. Êtes-vous capable de performer sur la grande scène ? Fulham a accueilli plusieurs attaquants qui n'ont pas vraiment répondu à ses attentes. C'est une nouvelle opportunité pour quelqu'un d'autre. C'est une fois sur place, lorsque vous avez votre chance, que l'on voit si cela fonctionne.

«De nombreuses équipes recherchent cet attaquant. Il est plus difficile que vous ne le pensez de trouver quelqu'un qui marquera 10 buts en Premier League - littéralement 10 buts, c'est beaucoup demander. Si quelqu'un y parvient, bravo, vous avez fait une saison fantastique - si vous êtes dans une autre équipe que les quatre meilleurs clubs. Si vous pouvez marquer 10 buts ou plus, bravo, vous avez fait une saison fantastique. »

L'ancienne star de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si un transfert à Fulham serait judicieux pour Pepi à ce stade de sa carrière : « Je pense que c'est un club de bonne taille pour lui. Il est très bon dans la surface, il se place très bien et il est bon dans les airs. Si vous regardez le type de buts que marque Fulham, je pense qu'il s'intégrerait bien dans une équipe comme celle-là.

Si c'était une équipe qui misait uniquement sur la possession, avec des une-deux en haut de la surface et peu de jeu sur les ailes, je dirais que ce n'est probablement pas le bon choix. Mais vu la façon dont Fulham joue, la composition de son équipe, le rythme qu'elle impose sur les ailes et les passes qu'elle effectue autour de la surface, je pense qu'il s'intégrerait très bien dans ce système. »