La star de l'AC Milan Ruben Loftus-Cheek révèle ses blessures horribles après avoir subi une opération chirurgicale pour une fracture de la mâchoire

Le milieu de terrain de 30 ans a joué moins de 11 minutes lors d'un match de première division italienne à San Siro. En effet, il est entré en collision avec le gardien de but de Parme, Edoardo Corvi, dès le début du match, alors que les deux hommes se disputaient un ballon dans la surface de réparation.

Corvi a réussi à détourner le ballon, mais a fini par percuter Loftus-Cheek. Le choc violent entre les deux têtes a laissé le numéro 8 milanais étendu sur la pelouse.

Une assistance médicale immédiate a été nécessaire, car on craignait une commotion cérébrale. Loftus-Cheek était clairement mal à l'aise et souffrait beaucoup. Les kinésithérapeutes se sont occupés de lui sur le terrain et lui ont mis une minerve. Il a ensuite été évacué sur une civière.