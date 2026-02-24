Getty
La star de l'AC Milan Ruben Loftus-Cheek révèle ses blessures horribles après avoir subi une opération chirurgicale pour une fracture de la mâchoire
Qu'est-il arrivé à Loftus-Cheek ?
Le milieu de terrain de 30 ans a joué moins de 11 minutes lors d'un match de première division italienne à San Siro. En effet, il est entré en collision avec le gardien de but de Parme, Edoardo Corvi, dès le début du match, alors que les deux hommes se disputaient un ballon dans la surface de réparation.
Corvi a réussi à détourner le ballon, mais a fini par percuter Loftus-Cheek. Le choc violent entre les deux têtes a laissé le numéro 8 milanais étendu sur la pelouse.
Une assistance médicale immédiate a été nécessaire, car on craignait une commotion cérébrale. Loftus-Cheek était clairement mal à l'aise et souffrait beaucoup. Les kinésithérapeutes se sont occupés de lui sur le terrain et lui ont mis une minerve. Il a ensuite été évacué sur une civière.
La star de l'AC Milan révèle ses blessures après une opération de la mâchoire
Loftus-Cheek a donné des nouvelles de son état de santé, partageant sur les réseaux sociaux des images qui donnent l'impression qu'il a disputé 12 rounds d'un combat de boxe poids lourds plutôt que 10 minutes d'un match de football.
Il a subi une opération pour réaligner sa mâchoire fracturée, et le gonflement n'est pas encore résorbé. À côté des photos de sa bouche mutilée, Loftus-Cheek a déclaré : « Ce fut un coup dur, mais le pire est derrière moi. Je remercie sincèrement tout le personnel médical qui m'a soutenu ces dernières heures avec professionnalisme et attention.
Un merci tout particulier à tous les fans pour vos innombrables messages d'amour et de soutien : je les ai lus et ils m'ont donné une force incroyable. Merci à mes coéquipiers : nous sommes une équipe, nous sommes une famille. Maintenant, avançons vers nos objectifs, forts et unis, ensemble. »
Combien de temps Loftus-Cheek sera-t-il indisponible ?
Loftus-Cheek a subi une fracture alvéolaire, c'est-à-dire la partie crantée de la mâchoire qui contient les alvéoles dentaires. Il lui en manque quelques-unes, ce qui l'obligera à consulter un dentiste à un moment donné.
Selon certaines sources, Loftus-Cheek pourrait être absent pendant environ deux mois, ce qui l'empêcherait d'être sélectionné par l'Angleterre pour les derniers matchs amicaux avant que Thomas Tuchel ne finalise la composition de son équipe de 26 joueurs pour la Coupe du monde.
Les Rossoneri ont déclaré dans un communiqué officiel : « L'AC Milan annonce que Ruben Loftus-Cheek a subi hier un traumatisme facial important, qui a entraîné une fracture de la crête alvéolaire de la mâchoire.
Le joueur a été admis au service de chirurgie maxillo-faciale et de dentisterie de l'ASST Santi Paolo e Carlo, où il a été opéré aujourd'hui par le Dr Luca Autelitano.
L'opération visant à réduire et à stabiliser la fracture a été un succès. Ruben se porte bien et a déjà quitté l'hôpital. Le temps de récupération estimé est d'environ huit semaines. »
Le rêve de la Coupe du monde pourrait avoir été brisé
Loftus-Cheek a disputé 11 matchs internationaux avec l'Angleterre depuis ses débuts en 2017 et a joué sous les ordres de l'ancien entraîneur de Chelsea, Tuchel. Il doit toutefois faire face à une concurrence féroce pour une place dans les rangs des Three Lions, notamment de la part de Jude Bellingham, Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden et Morgan Gibbs-White.
Son rêve de participer à la Coupe du monde cet été pourrait bien être compromis, ses chances de se faire remarquer étant limitées jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Il sera contraint de se contenter d'un rôle de spectateur au cours des prochaines semaines.
Il ne peut rien faire pour aider Milan à se qualifier pour la Ligue des champions. Le club espérait remporter le titre de Serie A cette saison, mais il a pris du retard sur son grand rival, l'Inter.
Les Rossoneri n'ont subi que deux défaites en championnat cette saison, la dernière en date étant une défaite 1-0 contre Parme, mais ils comptent 10 points de retard sur l'Inter à 12 journées de la fin. Reste à savoir quand Loftus-Cheek retrouvera sa place aux côtés de stars telles que Christian Pulisic, joueur de l'équipe nationale américaine, et Luka Modric, vainqueur du Ballon d'Or.
