La sortie cinglante Cristiano Ronaldo sur sa rivalité avec Lionel Messi

Lundi soir, Piers Morgan a dévoilé un extrait de sa nouvelle interview avec Cristiano Ronaldo, dont la première partie doit être diffusée ce mardi sur sa chaîne YouTube, suivie par plus de 4 millions d’abonnés. L’ancien présentateur de Good Morning Britain y promet un échange intime avec la star portugaise, autour de thèmes variés : sa relation avec Georgina Rodríguez, la perte tragique de son fils Diogo, sa rencontre avec Donald Trump, mais aussi ses perspectives sur les plans sportif et personnel.

Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en juin 2027, Cristiano Ronaldo reste plus que jamais au centre de l’attention. Son nom continue d’alimenter les débats, notamment face à celui de Lionel Messi, son éternel rival. C’est d’ailleurs sur ce sujet que l’interview a pris un ton plus incisif.