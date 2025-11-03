À 40 ans, Cristiano Ronaldo n’a rien perdu de son franc-parler. Interrogé par le journaliste britannique Piers Morgan dans ce qu’il annonce comme “l’interview la plus personnelle de sa vie”, le quintuple Ballon d’Or est revenu sans détours sur sa rivalité légendaire avec Lionel Messi. Entre confidence, fierté et franchise, le capitaine d’Al-Nassr a tenu à rétablir sa vérité sur un duel qui passionne le monde du football depuis près de deux décennies. Et cette fois, la réponse de Cristiano Ronaldo ne manquera pas de faire réagir.
La sortie cinglante Cristiano Ronaldo sur sa rivalité avec Lionel Messi
Cristiano Ronaldo s’apprête à embraser à nouveau la toile
Lundi soir, Piers Morgan a dévoilé un extrait de sa nouvelle interview avec Cristiano Ronaldo, dont la première partie doit être diffusée ce mardi sur sa chaîne YouTube, suivie par plus de 4 millions d’abonnés. L’ancien présentateur de Good Morning Britain y promet un échange intime avec la star portugaise, autour de thèmes variés : sa relation avec Georgina Rodríguez, la perte tragique de son fils Diogo, sa rencontre avec Donald Trump, mais aussi ses perspectives sur les plans sportif et personnel.
Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en juin 2027, Cristiano Ronaldo reste plus que jamais au centre de l’attention. Son nom continue d’alimenter les débats, notamment face à celui de Lionel Messi, son éternel rival. C’est d’ailleurs sur ce sujet que l’interview a pris un ton plus incisif.
Lionel Messi plus fort que lui ? Ronaldo rejette cette hypothèse
Lors de cet entretien, Piers Morgan évoque les propos de Wayne Rooney, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United. « Wayne Rooney dit qu’il ne te hait pas, mais il dit toujours que Messi est meilleur », lance le journaliste. Sans détour, le quintuple Ballon d’Or répond : « Pas de problème », avant d’ajouter fermement : « Je ne suis pas d’accord. Je ne veux pas être humble. »
Une déclaration qui illustre bien la mentalité de Cristiano Ronaldo, toujours animé par un sens aigu de la compétition. À 40 ans, il estime n’avoir rien à envier à Lionel Messi, deux ans plus jeune et actuellement sous contrat avec l’Inter Miami jusqu’en décembre 2028. Pour le Portugais, la rivalité ne se résume pas à des statistiques ou à des comparaisons médiatiques, mais à une histoire d’ambition et de constance au plus haut niveau.
Le début de saison prometteur de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr
Sur le plan sportif, Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui en Arabie saoudite. Avec 9 buts et 2 passes décisives en 10 apparitions toutes compétitions confondues, il reste le principal artisan des succès d’Al-Nassr. Son club occupe actuellement la tête de la Saudi Pro League après sept journées, avec trois points d’avance sur Al-Taawon et quatre sur Al-Hilal.
Malgré son influence, Cristiano Ronaldo n’a pas encore remporté le championnat local depuis son arrivée en janvier 2023. Une situation qu’il espère rectifier cette saison, alors qu’il entame la dernière ligne droite de sa carrière. Son objectif reste clair : continuer à performer, prouver sa valeur et mener Al-Nassr vers de nouveaux titres.
Cap sur la Coupe du monde 2026 avec le Portugal
À l’approche de ses 41 ans, que Cristiano Ronaldo fêtera le 5 février 2026, le Portugais garde un œil sur la prochaine Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’attaquant historique du Portugal (143 buts en 225 sélections) rêve encore d’un ultime exploit : soulever le seul trophée majeur qui manque à son palmarès.
Ce tournoi pourrait d’ailleurs offrir une dernière confrontation directe entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, dans un affrontement qui marquerait définitivement l’histoire du football. Les deux légendes, liées par une rivalité devenue mythique, se retrouveraient ainsi pour un ultime chapitre, symbole d’une génération dorée.