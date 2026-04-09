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La saison de Mohammed Kudus pourrait être TERMINÉE, l’ailier de Tottenham ayant subi un revers dramatique en raison d’une blessure
Les craintes de relégation s'intensifient pour les Spurs
Tottenham s'inquiète pour l'état physique de Kudus après que l'ailier aurait subi une nouvelle blessure qui pourrait mettre fin à sa saison nationale. Le joueur de 25 ans est sur la touche depuis janvier en raison de problèmes aux quadriceps et aux ischio-jambiers, et alors que le club espérait le voir revenir sur le terrain ce mois-ci, ces plans sont désormais remis en question.
Selon le Sun, cette nouvelle complication concerne toujours son quadriceps et pourrait même nécessiter une intervention chirurgicale. Alors que les Spurs luttent pour éviter la relégation, l’idée de se passer jusqu’en fin de saison de leur recrue estivale, recrutée pour 55 millions de livres sterling, ressemble à un véritable cauchemar.
- AFP
Les débuts difficiles de De Zerbi
Cette nouvelle intervient à un moment critique pour le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui prépare son premier match sur le banc contre Sunderland ce dimanche. L’Italien, déjà intéressé par Kudus lorsqu’il dirigeait Brighton, devra probablement naviguer un calendrier éprouvant sans l’un des attaquants les plus créatifs du club.
Actuellement, les Spurs ne comptent qu’un point d’avance sur la zone de relégation et ne disposent plus que de sept rencontres pour assurer leur maintien. Si West Ham bat les Wolves vendredi, Tottenham basculera même dans les trois derniers avant même que De Zerbi ne s’assoit sur le banc du Stadium of Light. L’Italien a renforcé son staff avec Marcattilio Marcattilii et Marcello Quinto, mais il devra puiser dans tout son bagage tactique pour pallier l’absence de Kudus.
Les rêves de Coupe du monde menacés
Les répercussions de cette blessure dépassent la Premier League : Kudus doit désormais mener une course contre la montre pour être prêt pour la Coupe du monde avec le Ghana. Considéré comme un pilier des Black Stars, au même titre qu’Antoine Semenyo (Manchester City), son absence serait un coup dur pour la sélection nationale à quelques semaines du départ pour l’Amérique du Nord.
Le joueur, conscient de l’enjeu, est dévasté par cette nouvelle. Le Ghana, déjà dans un groupe difficile avec la Croatie, le Panama et l’Angleterre, pourrait ainsi être privé de l’un de ses atouts majeurs pour le match très attendu contre les Three Lions de Thomas Tuchel, le 23 juin à Boston.
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Conséquences sur la course au maintien
Depuis son arrivée en provenance de West Ham l’été dernier, Kudus a inscrit trois buts et délivré six passes décisives pour les Spurs, apportant une lueur d’espoir dans une saison autrement morose pour le club. Il n’a plus joué depuis sa blessure initiale, survenue lors d’un match à domicile contre Sunderland le 4 janvier, et son absence s’est cruellement fait sentir au sein d’une équipe qui manque cruellement d’options offensives régulières sur les ailes.
Après le déplacement à Sunderland ce week-end, les Spurs recevront Brighton, offrant à De Zerbi une retrouvailles avec son ancien club. Alors que le maintien en Premier League est en jeu, le staff médical de Hotspur Way travaille sans relâche pour accélérer la convalescence du joueur, mais une intervention chirurgicale pourrait être la seule option pour l’ailier frustré.