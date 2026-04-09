Tottenham s'inquiète pour l'état physique de Kudus après que l'ailier aurait subi une nouvelle blessure qui pourrait mettre fin à sa saison nationale. Le joueur de 25 ans est sur la touche depuis janvier en raison de problèmes aux quadriceps et aux ischio-jambiers, et alors que le club espérait le voir revenir sur le terrain ce mois-ci, ces plans sont désormais remis en question.

Selon le Sun, cette nouvelle complication concerne toujours son quadriceps et pourrait même nécessiter une intervention chirurgicale. Alors que les Spurs luttent pour éviter la relégation, l’idée de se passer jusqu’en fin de saison de leur recrue estivale, recrutée pour 55 millions de livres sterling, ressemble à un véritable cauchemar.