À une semaine de la fin juin, l’heure des choix cruciaux sonne pour la Roma. Le 30 juin, date butoir de l’accord de règlement avec l’UEFA, dicte toujours les choix de mercato du club giallorosso. Les Friedkin exigent que les comptes soient assainis pour éviter un report du dossier à 2027 et les sanctions qui l’accompagneraient. Le club, déjà sanctionné de six millions d’euros pour non-respect du fair-play financier, vise désormais à se mettre en conformité afin de préparer un mercato à la hauteur des exigences de la Ligue des champions.
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La Roma cherche à réaliser des plus-values avant le 30 juin : Soulé et Manu Koné pourraient être transférés
Qui peut être sacrifié ?
D’après un article publié aujourd’hui par *Il Messaggero*, la priorité est donnée aux départs : la Roma doit en effet réduire le seuil des quelque 50 millions de plus-values à réaliser d’ici le 30 juin, et le nouveau directeur sportif Tony D’Amico s’emploie à identifier les transactions les plus avantageuses d’un point de vue économique. L’idée est de ne pas bouleverser l’effectif, mais de se séparer d’un seul joueur vedette. Leclub privilégierait un élément dont la valeur résiduelle est faible afin de maximiser la plus-value comptable. Les noms de Koné, Svilar, Ndicka, Pisilli et Soulé reviennent avec insistance. Seuls Svilar et Pisilli semblent intouchables ; pour les autres, un départ reste d’actualité.
Les valeurs résiduelles
Selon Calcio e Finanza, voici la valeur résiduelle au 30 juin 2026 des joueurs susceptibles d’être transférés :
Mile Svilar – 0,6 million d'euros
Evan Ndicka – 1,6 million d’euros
Manu Koné – 11,8 millions d’euros
Niccolò Pisilli – 0,1 million d'euros
Matias Soulé – 17,5 millions d’euros.
L'Atlético s'intéresse à KONE, tandis que SOULE' est en Allemagne.
Manu Koné figure parmi les joueurs susceptibles de quitter l’AS Rome, qui ne le considère pas comme intransférable. L’Atlético de Madrid s’est manifesté, tandis que l’Inter se concentre pour l’instant sur d’autres cibles. D’après *Il Messaggero*, les Colchoneros seraient prêts à investir 45 millions d’euros plus 5 millions de bonus. Autre élément susceptible de partir, Matias Soulé, courtisé par le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund, est valorisé 40 M€. Jan Ziolkowski, recruté 6 M€ il y a un an au Legia Varsovie et vendable pour 15 M€, attire Nottingham Forest et Bournemouth. Enfin, une plus-value est déjà actée avec Tommaso Baldanzi : recruté 10 M€ en janvier 2024 (sous contrat jusqu’en 2028), il a été cédé 10 M€ au Genoa, générant ainsi environ 5 M€ de bénéfice.