La Roma cherche à réaliser des plus-values avant le 30 juin : Soulé et Manu Koné pourraient être transférés

Manu Koné figure parmi les joueurs susceptibles de quitter l’AS Rome, qui ne le considère pas comme intransférable. L’Atlético de Madrid s’est manifesté, tandis que l’Inter se concentre pour l’instant sur d’autres cibles. D’après *Il Messaggero*, les Colchoneros seraient prêts à investir 45 millions d’euros plus 5 millions de bonus. Autre élément susceptible de partir, Matias Soulé, courtisé par le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund, est valorisé 40 M€. Jan Ziolkowski, recruté 6 M€ il y a un an au Legia Varsovie et vendable pour 15 M€, attire Nottingham Forest et Bournemouth. Enfin, une plus-value est déjà actée avec Tommaso Baldanzi : recruté 10 M€ en janvier 2024 (sous contrat jusqu’en 2028), il a été cédé 10 M€ au Genoa, générant ainsi environ 5 M€ de bénéfice.