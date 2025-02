C. Ancelotti

Kylian Mbappé a vécu un match particulièrement compliqué avec le Real Madrid. Entre fautes répétées et arbitrage contesté, il s’exprime enfin.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé est au centre de l’attention, mais son dernier match face à Osasuna s’est avéré plus rude que prévu. Malgré son but décisif (1-1), l’attaquant français a connu une rencontre éprouvante, marquée par des contacts musclés et une grande frustration. L’arbitrage controversé de Munuera Montero a laissé des traces, tout comme la stratégie agressive de l’équipe adverse.