La renaissance de La Masia : Comment l'académie du Barça a commencé à reproduire des joueurs de classe mondiale de nouveau

Les Blaugrana ont renoué avec leurs préceptes et ont commencé de nouveau à faire confiance à leurs talents, quel que soit l'âge.

Le FC Barcelone a battu des records ces derniers temps, mais pas ceux qu'il aurait pu espérer. L'équipe victorieuse de la Liga l'année dernière espérait sans doute être à nouveau dans la course au titre. Son noyau de joueurs en pleine force de l'âge et de vétérans fiables semblait armé pour aller chercher un nouveau sacre en première division espagnole.

Au lieu de cela, les résultats n'ont pas été au rendez-vous et cette campagne restera probablement dans les mémoires comme celle où la jeunesse est devenue la principale force de la formation blaugrana. Lors du huitième de finale de la Ligue des champions contre Naples en mars, Xavi a titularisé plusieurs joueurs de moins de 18 ans, une première dans la compétition. Si l'on ajoute Fermin Lopez, qui a marqué en sortant du banc, c'est la jeunesse catalane qui a permis au Barça de se redresser durant sa campagne.

Lamine Yamal s'est certainement distingué, mais il ne s'agit en aucun cas d'un cas à part. Pau Cubarsi a impressionné, tandis qu'Hector Fort et Marc Guiu se sont également vu offrir des opportunités. La Masia, la grande académie de football qui a vu ses talents se tarir ces dernières années, est revenue en force. Et même si cette équipe du Barça ne gagnera pas la Liga et semble même se diriger vers une saison blanche, la renaissance de l'académie la plus populaire de ce sport est porteuse d'espoir pour l'avenir.