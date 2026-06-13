Getty Images Sport
Traduit par
La refonte d'Andoni Iraola est lancée : Liverpool se sépare du staff technique d'Arne Slot
Liverpool lance la transition au sein de son staff technique
Liverpool a confirmé le départ de Sipke Hulshoff, Ruben Peeters et Giovanni van Bronckhorst du staff technique, à l’issue d’une période couronnée de succès sous la direction d’Arne Slot. Ces départs surviennent après l’annonce, le mois dernier, du départ de Slot et marquent la fin de l’équipe technique qui a permis au club de reconquérir le titre de Premier League. Ces changements initient une transition plus large à Anfield, alors que Liverpool s’apprête à mettre en place une nouvelle direction.
- Getty Images Sport
Le Liverpool Football Club tient à remercier les entraîneurs qui quittent aujourd’hui le club.
Hulshoff et Peeters avaient rejoint Slot à l’été 2024, jouant un rôle clé lors d’une première saison mémorable couronnée par le 20^e titre de champion d’Angleterre de Liverpool. Van Bronckhorst les avait suivis en tant qu’entraîneur adjoint, apportant son expérience de dirigeant au staff technique. Dans un communiqué confirmant leur départ, Liverpool a salué la contribution des trois entraîneurs.
« Les trois hommes quittent désormais leurs fonctions suite à l’annonce du départ de Slot en tant qu’entraîneur principal le mois dernier. Tout le monde au LFC remercie Sipke, Ruben et Gio pour tous leurs efforts et leur contribution au club et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », a déclaré le club.
Iraola s'apprête à constituer son propre staff technique
Ces départs créent des postes vacants au sein de l’encadrement technique de Liverpool et pourraient accélérer les projets d’Iraola visant à mettre en place une équipe d’assistants de confiance. Selon le Liverpool Echo, l’entraîneur espagnol retrouvera plusieurs membres de son staff de Bournemouth, notamment l’entraîneur adjoint Tommy Elphick, le spécialiste des coups de pied arrêtés Shaun Cooper, l’analyste Tom Webber et le préparateur physique Pablo de la Torre. Cette présence de visages familiers à Anfield devrait lui permettre de mettre en œuvre ses méthodes plus rapidement alors qu’il entame une nouvelle ère au sein du club.
- Getty Images Sport
La pré-saison constitue le premier test pour la nouvelle direction
Iraola intégrera le groupe lors de la préparation estivale, le mois prochain, après avoir paraphé un contrat de deux ans. Cette phase s’annonce déterminante : il devra évaluer ses joueurs et imposer sa méthode de travail avant le coup d’envoi de la nouvelle saison. Liverpool effectuera d’abord une tournée aux États-Unis, avec des rencontres face à Sunderland, Leeds et Wrexham, puis retrouvera Anfield pour des matchs amicaux contre Monaco et Como.