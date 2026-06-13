La refonte d'Andoni Iraola est lancée : Liverpool se sépare du staff technique d'Arne Slot

Hulshoff et Peeters avaient rejoint Slot à l’été 2024, jouant un rôle clé lors d’une première saison mémorable couronnée par le 20^e titre de champion d’Angleterre de Liverpool. Van Bronckhorst les avait suivis en tant qu’entraîneur adjoint, apportant son expérience de dirigeant au staff technique. Dans un communiqué confirmant leur départ, Liverpool a salué la contribution des trois entraîneurs.

« Les trois hommes quittent désormais leurs fonctions suite à l’annonce du départ de Slot en tant qu’entraîneur principal le mois dernier. Tout le monde au LFC remercie Sipke, Ruben et Gio pour tous leurs efforts et leur contribution au club et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », a déclaré le club.