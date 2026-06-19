Malgré ses multiples titres nationaux et son statut de cadet du continent, le FC Barcelone reste menacé par une affaire susceptible de compromettre son avenir européen. En effet, « l’affaire Negreira », qui a secoué le football espagnol ces dernières années, n’est pas encore close ; elle est même revenue sur le devant de la scène avec force après que le Real Madrid a demandé à l’Union européenne de football (UEFA) de mener à bien les procédures disciplinaires liées à cette affaire.

Pendant que tous les regards sont tournés vers les conclusions judiciaires, un élément clé demeure : l’UEFA n’est pas tenue d’attendre les jugements définitifs des tribunaux civils pour statuer. De nombreux observateurs estiment donc que le club catalan reste exposé à des sanctions sportives, pouvant aller jusqu’à l’exclusion des compétitions européennes.

Si un tel dénouement paraît brutal aux supporters catalans, l’histoire du football européen rappelle que l’UEFA n’a pas hésité à sanctionner des clubs prestigieux dès lors que l’intégrité de ses compétitions était jugée menacée.