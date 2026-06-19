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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Karim Malim

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La qualification pour la Ligue des champions n’est pas acquise… Des précédents inquiétants menacent Barcelone

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Pourquoi le Barça reste-t-il en danger ?

Malgré ses multiples titres nationaux et son statut de cadet du continent, le FC Barcelone reste menacé par une affaire susceptible de compromettre son avenir européen. En effet, « l’affaire Negreira », qui a secoué le football espagnol ces dernières années, n’est pas encore close ; elle est même revenue sur le devant de la scène avec force après que le Real Madrid a demandé à l’Union européenne de football (UEFA) de mener à bien les procédures disciplinaires liées à cette affaire.

Pendant que tous les regards sont tournés vers les conclusions judiciaires, un élément clé demeure : l’UEFA n’est pas tenue d’attendre les jugements définitifs des tribunaux civils pour statuer. De nombreux observateurs estiment donc que le club catalan reste exposé à des sanctions sportives, pouvant aller jusqu’à l’exclusion des compétitions européennes.

Si un tel dénouement paraît brutal aux supporters catalans, l’histoire du football européen rappelle que l’UEFA n’a pas hésité à sanctionner des clubs prestigieux dès lors que l’intégrité de ses compétitions était jugée menacée.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Le Real Madrid met la pression

    Selon la presse espagnole, le Real Madrid a adressé une lettre officielle à l’UEFA pour réclamer la poursuite des investigations et des procédures liées à l’affaire Negreira.

    Le club madrilène affirme détenir des preuves solides, selon lui suffisantes pour étayer les soupçons pesant sur les versements effectués pendant de nombreuses années à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président de la commission des arbitres espagnols. Ces paiements, toujours non expliqués de manière claire et convaincante, ont déclenché une vive polémique.

    Bien que le FC Barcelone clame toujours son innocence et nie toute faute susceptible de porter atteinte à l’intégrité des compétitions, l’affaire demeure en cours d’examen par les instances compétentes, sous le regard attentif de l’UEFA.

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    Pourquoi l'UEFA est-elle en droit de sanctionner le FC Barcelone ?

    Contrairement à une idée reçue, l’UEFA n’est pas tenue d’attendre l’issue des procédures judiciaires civiles pour infliger des sanctions disciplinaires, rappelle le quotidien espagnol AS.

    En tant qu’instance sportive indépendante, l’UEFA dispose en effet du pouvoir de prendre ses propres décisions disciplinaires afin de protéger l’intégrité de ses compétitions. Elle n’est donc pas tenue d’attendre l’épuisement de toutes les voies de recours devant les tribunaux civils.

    En conséquence, l’instance peut infliger des sanctions sportives dès lors qu’elle juge les éléments suffisants, sans avoir à attendre l’issue des procédures pénales.

    Cette marge d’action nourrit l’inquiétude des milieux catalans, d’autant que plusieurs précédents montrent que l’UEFA a déjà infligé des sanctions sévères à des clubs dans des circonstances similaires.

  • Juventus' forward Alessandro Del Piero (AFP

    La sanction la plus célèbre de l’histoire du football européen

    Lorsqu’on évoque la corruption dans le football et les sanctions sportives, le nom de la Juventus figure toujours en tête des exemples historiques. En 2006, l’affaire « Calciopoli » a éclaté, ébranlant le football italien. Les enquêtes ont révélé l’existence d’un réseau de contacts et d’ententes visant à influencer la désignation des arbitres lors des saisons 2004 et 2005.

    Luciano Moggi, alors directeur général du club, se retrouva au cœur du scandale, les enquêteurs démontrant des tentatives d’influence sur la désignation des arbitres durant les saisons 2004 et 2005.

    Les sanctions, sans précédent, ont été à la hauteur de la gravité des faits : la Vieille Dame a été dépouillée de ses Scudetti 2005 et 2006, reléguée en Serie B et exclue de la Ligue des champions.

    D’autres clubs, comme la Fiorentina, la Lazio et le Milan, ont également été sanctionnés : les deux premiers ont perdu leurs places européennes, tandis que le Milan a subi une lourde pénalité sportive. Cette affaire est depuis devenue un cas d’école de la fermeté des instances sportives, prêtes à sanctionner les plus grands clubs dès lors que l’intégrité des compétitions est en jeu.

  • Marseille 1993 UEFA European Cup Final WinnersHulton Archive

    Le champion d'Europe en titre en paie le prix fort.

    En France, le football a été secoué par l'un des scandales les plus retentissants des années 1990.

    L’Olympique de Marseille, alors en pleine période faste, venait de remporter la Ligue des champions 1993, un exploit toujours unique pour un club français.

    Mais ce triomphe coïncide avec un retentissant scandale : il est révélé que des sommes d’argent ont été versées à plusieurs joueurs du Valenciennes AF afin qu’ils perdent volontairement la rencontre et préservent leur intégrité physique à la veille de la finale de la Ligue des champions contre l’AC Milan.

    La Fédération française de football a alors infligé des sanctions sévères : retrait du titre de champion de France, relégation administrative et exclusion des compétitions européennes la saison suivante.

    Bien que le club ait conservé son titre de champion d’Europe, ces sanctions ont terni son image et son prestige sportif.

  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    Les sanctions s’abattent sur les cadors du football turc

    Le football turc a lui aussi connu des affaires similaires qui se sont soldées par de sévères sanctions européennes.

    Fenerbahçe a ainsi été exclu des compétitions européennes à la suite d’accusations de manipulation de résultats, des sanctions confirmées par le Tribunal arbitral du sport.

    L’affaire a entraîné la condamnation de dirigeants et de joueurs, dont le président de l’époque, Aziz Yıldırım, et a provoqué une vive polémique en Turquie et à l’étranger.

    Beşiktaş a, lui aussi, écopé d’une exclusion d’une édition de la Ligue Europa pour des allégations similaires de manipulation de résultats.

  • Kasimpasa v Sivasspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    D'autres clubs ont payé le prix fort.

    La liste des sanctions européennes ne se limite pas à ces noms. En 2009, le club nord-macédonien FK Popeda a écopé d’une exclusion de huit ans des compétitions européennes pour avoir truqué des rencontres.

    De même, l’instance continentale a exclu le club grec de l’Olympiacos Volos des compétitions européennes, assortissant sa décision de sanctions supplémentaires pour le même motif.

    En 2018, le club albanais de Skënderbeu a subi l’une des sanctions les plus sévères de l’histoire du football européen : une exclusion de toutes les compétitions continentales pour une durée de dix ans.

    Plus récemment, les formations turques d’Eskişehirspor et Sivasspor ont été exclues de la Ligue Europa après avoir été reconnues coupables de trucage de matchs nationaux.

  • SOCCER JPL CPO D10 UNION SG VS RSC ANDERLECHTAFP

    L’exception qui confirme la règle

    Malgré de nombreux cas sanctionnés, l’histoire retient aussi des clubs qui ont réussi à laver leur réputation.

    L’un des exemples les plus marquants est celui du club belge d’Anderlecht, sanctionné par l’Union européenne dans les années 1980 pour des allégations d’influence sur des résultats de matchs européens.

    Le club a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a finalement annulé les sanctions et tranché en sa faveur, démontrant qu’il est possible de contester avec succès les décisions des instances sportives.

    À ce jour, aucune sanction officielle n’a été prononcée contre le Barça, l’affaire suivant encore son cours sur le plan juridique. Reste que l’examen des précédents rappelle l’histoire longue et sévère des sanctions infligées par l’UEFA aux clubs jugés coupables de violations des principes d’intégrité sportive.

    Ainsi, la qualification pour la Ligue des champions ne garantit pas encore la fin des ennuis pour le club catalan. Son destin se jouera autant sur le terrain que dans les couloirs des tribunaux et des commissions disciplinaires, où se tranchera l’une des affaires les plus controversées de l’histoire récente du football espagnol.