La presse espagnole salue le renouveau du Roi Mbappé avant les fêtes

Porté par une prestation remarquable contre Séville, Mbappé semble retrouver son éclat au Real, sous les regards admiratifs de la presse espagnole.

Le match face à Séville, dimanche dernier en Liga, pourrait bien marquer un tournant dans la saison de Kylian Mbappé. À 26 ans, l’attaquant du Real Madrid a non seulement signé une performance magistrale, mais a aussi prouvé qu’il était de retour à son meilleur niveau. Un tir puissant depuis 25 mètres pour ouvrir le score à la 10e minute et une passe décisive pour Brahim Diaz (53e minute) lors du dernier but madrilène ont été les faits marquants d’une rencontre qui s'est soldée par une victoire convaincante des Merengue (4-2). Cette prestation n’a pas échappé à la presse espagnole.