Getty Images Sport
Traduit par
La Premier League s'apprête à modifier ses règles en matière de dépenses avant la saison 2026/2027
Report de budget et déductions de points strictes
Les nouvelles dispositions prévoient que si un club n'utilise pas la totalité de son plafond de 85 % des recettes alloué aux transferts, aux salaires des joueurs et aux commissions des agents pendant deux saisons consécutives, il peut reporter jusqu'à 10 % de ce budget. Bien que la limite standard soit fixée à 85 %, certains facteurs complexes peuvent permettre aux clubs d'atteindre 115 %. Toutefois, tout dépassement de ce plafond entraînera une amende et une déduction obligatoire de six points. Cet ajustement offre une marge de manœuvre à ceux qui pratiquent l'austérité tout en sanctionnant sévèrement les dépenses excessives.
- Getty Images Sport
Brighton mène la charge en faveur d'une modification du règlement
Cet amendement, qui a été adopté, avait initialement été proposé par Brighton & Hove Albion lors d’une réunion tenue avant Noël. Les Seagulls, largement considérés comme l’un des clubs les mieux gérés de la division, ont suggéré cette « modification » afin de garantir qu’une planification responsable à long terme ne soit pas pénalisée par des plafonds de dépenses annuels rigides.
Selon certaines informations, aucune des 20 équipes actuelles de Premier League ne s'est opposée à la proposition menée par Brighton. Suite à ce soutien unanime, la ligue devrait ratifier officiellement ce changement et le mettre en place avant la fin de la saison en cours, bien avant son déploiement prévu pour la saison 2026/27.
En contradiction avec les normes de l'UEFA et les normes européennes
Cette décision de maintenir un plafond de dépenses plus souple intervient malgré une surveillance accrue de la part de l'UEFA. L'instance dirigeante du football européen applique une limite SCR beaucoup plus stricte, fixée à 70 %, pour les clubs participant à la Ligue des champions, à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait que la Premier League soit en train de creuser un fossé financier.
On craint, à travers le continent, que les rivaux européens ne soient contraints de prendre des « risques supplémentaires » pour rester dans la course face aux clubs anglais sur le marché des transferts. La Premier League a toutefois rejeté ces inquiétudes, affirmant que son modèle spécifique de 85 % est nécessaire pour garantir « l'équilibre concurrentiel » au sein du championnat national.
- Getty Images Sport
Inquiétudes quant aux résultats dans un contexte de changements financiers
Le débat sur les règles relatives aux dépenses intervient à un moment délicat pour l'élite du football anglais, après une semaine décevante sur la scène européenne. Malgré l'immense richesse de la ligue, seuls Arsenal et Liverpool ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions parmi les six clubs engagés.
Newcastle United a subi une humiliante défaite 7-2 face à Barcelone, tandis que Manchester City a été surclassé par le Real Madrid et que Chelsea s'est incliné 8-2 au total des deux matchs face au Paris Saint-Germain. Ces résultats ont jeté de l'huile sur le feu quant à savoir si la domination financière de la Premier League se traduit par une supériorité sur le terrain face à l'élite européenne.
Publicité