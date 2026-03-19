La Premier League s'apprête à modifier ses règles en matière de dépenses avant la saison 2026/2027

Cet amendement, qui a été adopté, avait initialement été proposé par Brighton & Hove Albion lors d’une réunion tenue avant Noël. Les Seagulls, largement considérés comme l’un des clubs les mieux gérés de la division, ont suggéré cette « modification » afin de garantir qu’une planification responsable à long terme ne soit pas pénalisée par des plafonds de dépenses annuels rigides.

Selon certaines informations, aucune des 20 équipes actuelles de Premier League ne s'est opposée à la proposition menée par Brighton. Suite à ce soutien unanime, la ligue devrait ratifier officiellement ce changement et le mettre en place avant la fin de la saison en cours, bien avant son déploiement prévu pour la saison 2026/27.