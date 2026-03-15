Getty
Traduit par
La position de Lionel Messi sur la Finalissima dévoilée après l'annulation du match Argentine-Espagne
Messi déçu d'avoir laissé passer une occasion de remporter un trophée
Une source a confirmé à ESPN que Messi abordait ce match avec beaucoup d'ambition, le considérant comme une véritable finale et une étape cruciale en vue de la prochaine Coupe du monde. L'attaquant légendaire n'a pas pris part aux discussions au sein du comité directeur qui ont finalement conduit à l'annulation de la rencontre, malgré son statut de capitaine de l'équipe nationale.
- Getty/GOAL
Le climat politique oblige le Qatar à annuler
Le match, qui devait opposer les champions de la Copa América 2024 de la CONMEBOL aux champions d'Europe, devait initialement se dérouler au Qatar le 27 mars. Cependant, les instances dirigeantes ont été contraintes d'annuler la rencontre en raison de l'aggravation de la situation politique au Moyen-Orient.
L'UEFA a publié dimanche un communiqué expliquant cette décision : « Après de longues discussions entre l'UEFA et les autorités organisatrices au Qatar, il est annoncé aujourd'hui qu'en raison de la situation politique actuelle dans la région, la Finalissima ne pourra pas se dérouler comme prévu au Qatar. L'UEFA a étudié d'autres alternatives possibles, mais chacune s'est finalement avérée inacceptable pour la Fédération argentine de football. »
Échec des négociations sur les sites neutres
Suite à l'annulation initiale, la CONMEBOL a révélé qu'une recherche effrénée d'un nouveau lieu d'accueil avait été menée. Alors que l'Argentine était disposée à déplacer le match en Europe, un désaccord sur le calendrier précis a empêché les deux fédérations continentales de trouver un terrain d'entente.
Un communiqué de presse de la CONMEBOL a détaillé les tenants et aboutissants : « Dans ce contexte, le samedi 14 mars, l’Association argentine de football (AFA) a reçu une proposition visant à organiser le match sur un terrain neutre, en Italie, le 27 mars. L'Argentine a accepté cette idée sans objection, à l'exception de la date, en proposant le 31 mars. Malheureusement, l'UEFA a annoncé qu'il n'était pas possible d'organiser le match le 31 mars – soit seulement quatre jours plus tard que la proposition initiale – et la Finalissima a été annulée. »
- Getty Images
La quête du trophée numéro 49 se poursuit
Surtout, les informations précisent que Messi n’a joué aucun rôle dans le long processus de négociation impliquant l’UEFA, la CONMEBOL et les comités d’organisation locaux. Au contraire, il s’est concentré exclusivement sur le terrain, où il cherchait à enrichir son palmarès déjà sans précédent.
Messi est actuellement le joueur le plus titré de l'histoire du football, avec 48 trophées à son actif, le plus récent étant la MLS Cup remportée avec l'Inter Miami en décembre. La Finalissima représentait une occasion en or de décrocher un 49e titre, un cap qui devra désormais attendre encore un peu.
Publicité