Le match, qui devait opposer les champions de la Copa América 2024 de la CONMEBOL aux champions d'Europe, devait initialement se dérouler au Qatar le 27 mars. Cependant, les instances dirigeantes ont été contraintes d'annuler la rencontre en raison de l'aggravation de la situation politique au Moyen-Orient.

L'UEFA a publié dimanche un communiqué expliquant cette décision : « Après de longues discussions entre l'UEFA et les autorités organisatrices au Qatar, il est annoncé aujourd'hui qu'en raison de la situation politique actuelle dans la région, la Finalissima ne pourra pas se dérouler comme prévu au Qatar. L'UEFA a étudié d'autres alternatives possibles, mais chacune s'est finalement avérée inacceptable pour la Fédération argentine de football. »