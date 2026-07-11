La philosophie de Deschamps… L'Espagne menacée par le déluge des Bleus

L'équipe de France a confirmé son statut de grand favori pour la Coupe du monde 2026 en éliminant successivement la Suède, le Paraguay et le Maroc, poursuivant ainsi sa quête d'une troisième étoile après les sacres de 1998 et 2018.

Les Bleus de Didier Deschamps affronteront l’Espagne mardi en demi-finale.

Dans un article, le journal « Sport » a passé en revue les points forts et les points faibles de l’équipe de Didier Deschamps avant ce choc contre les Matadors.

La liste dévoilée par le sélectionneur avant le tournoi a fait couler beaucoup d’encre, les options abondantes dont il disposait rendant inévitables les débats autour des choix effectués.

Parmi les absents les plus remarqués, Eduardo Camavinga n’a pas convaincu son sélectionneur après une saison mitigée au Real Madrid. Mais l’exclusion du milieu des Bleus n’était pas le seul sujet de débat : le nombre de milieux de terrain convoqués par Deschamps a aussi interpellé, le technicien se contentant d’en retenir cinq.

À première vue, ce total peut paraître faible pour un poste qui exige un effort physique considérable et où les cartons et les suspensions sont fréquents en raison des nombreux duels. Toutefois, ce choix révèle la stratégie que Deschamps entend mettre en œuvre et met en lumière les points forts comme les points faibles des Bleus.