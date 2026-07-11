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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La philosophie de Deschamps… L'Espagne menacée par le déluge des Bleus

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D. Deschamps
Kylian Mbappé
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L'équipe de France a confirmé son statut de grand favori pour la Coupe du monde 2026 en éliminant successivement la Suède, le Paraguay et le Maroc, poursuivant ainsi sa quête d'une troisième étoile après les sacres de 1998 et 2018.

Les Bleus de Didier Deschamps affronteront l’Espagne mardi en demi-finale.

Dans un article, le journal « Sport » a passé en revue les points forts et les points faibles de l’équipe de Didier Deschamps avant ce choc contre les Matadors.

La liste dévoilée par le sélectionneur avant le tournoi a fait couler beaucoup d’encre, les options abondantes dont il disposait rendant inévitables les débats autour des choix effectués.

Parmi les absents les plus remarqués, Eduardo Camavinga n’a pas convaincu son sélectionneur après une saison mitigée au Real Madrid. Mais l’exclusion du milieu des Bleus n’était pas le seul sujet de débat : le nombre de milieux de terrain convoqués par Deschamps a aussi interpellé, le technicien se contentant d’en retenir cinq.

À première vue, ce total peut paraître faible pour un poste qui exige un effort physique considérable et où les cartons et les suspensions sont fréquents en raison des nombreux duels. Toutefois, ce choix révèle la stratégie que Deschamps entend mettre en œuvre et met en lumière les points forts comme les points faibles des Bleus.

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    Seulement cinq joueurs au milieu de terrain

    Deschamps est souvent présenté comme « un entraîneur qui minimise les risques au maximum ». Son équipe de France vise ainsi à rester constamment dans le match, à gagner les duels, à réduire les pertes de balle, à tenir sous pression avant de porter l’estocade dès que l’occasion se présente.

    Si cela implique de renoncer à un pressing haut constant ou de proposer un football moins spectaculaire, cela ne lui pose aucun problème… C’est sans doute la raison principale pour laquelle il se contente de cinq milieux de terrain.

    Deschamps a ainsi retenu N’Golo Kanté, Mano Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaire-Emery.

    Mais après la blessure de Tchouaméni, tout indique que le duo Rabiot-Kouni conservera la direction du milieu de terrain, les deux joueurs se distinguant par leur puissance physique, leur maîtrise des duels et un profil davantage défensif que créatif.

    Selon « Sport », le message de Deschamps est clair : la puissance physique prime sur la technique.

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    D’abord solidifier la défense, puis lancer l’attaque.

    Deschamps a toujours été convaincu que la meilleure façon d'attaquer est d'avoir une bonne défense, après quoi il laisse le champ libre aux talents offensifs.

    Une seule erreur adverse, une perte de balle dans une zone chaude, et l’opportunité surgit. Cette approche lui a déjà apporté gloire et résultats : titre mondial en Russie en 2018, finale au Qatar en 2022, et désormais un nouveau billet pour le dernier carré de la Coupe du monde 2026.

    C’est pourquoi il s’appuie sur des milieux de terrain combatifs, capables de récupérer rapidement le ballon avant de le céder aux joueurs techniques susceptibles de faire la différence.

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    Une attaque redoutable des Coqs

    Deschamps s'appuie souvent sur un schéma en 4-2-3-1, qui vire parfois au 4-3-3. La répartition des rôles est très claire : il privilégie un arrière latéral plus défensif, comme Jules Koundé ou, auparavant, Pavard, associé à un arrière latéral offensif tel que Théo Hernández.

    Au milieu, il aligne un duo athlétique et fait confiance à Rabiot, dont la justesse technique profite à la construction du jeu.

    Mais la véritable magie opère en attaque, où Deschamps dispose d’un quintette redoutable : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Mikel Olise.

    Les statistiques le prouvent : Mbappé domine le classement des buteurs français et de la Coupe du monde avec 8 réalisations et 3 passes décisives, tandis qu’Oulissé est le meilleur passeur du tournoi avec 5 offrandes.

    Ousmane Dembélé a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives, tandis que Doi et Parkola ont chacun trouvé le chemin des filets une fois et offert une passe décisive.

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    L'équipe de France présente des axes d'amélioration.

    Malgré ses atouts, l’équipe de France présente quelques failles : elle peine face à un bloc défensif très compact ou à un adversaire qui ferme tous les espaces, comme l’a illustré la rencontre contre le Paraguay, où elle a dû attendre un penalty pour faire la différence.

    Si la qualité individuelle des Bleus leur permet souvent de percer les blocs bas, la circulation de balle en profondeur manque parfois de vitesse quand il s’agit de déséquilibrer des défenses bien organisées.

    Au final, les Bleus s’appuient avant tout sur leur efficacité offensive, leur puissance physique et le talent individuel de leurs attaquants.

    Après quatorze ans à la tête du staff technique, les résultats confirment que le sélectionneur français sait parfaitement mener son équipe jusqu’aux phases finales.

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